El Congreso, incapaz de aprobar comparecencias para la comisión del sobre las 'cloacas' del Gobierno de Rajoy

El bloqueo retrasa el inicio de los trabajos y sólo podrá haber una o dos sesiones de comparecencias antes de la campaña del 28M

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La comisión de investigación sobre las 'cloacas' del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido incapaz este jueves de aprobar una lista de comparecientes para empezar a trabajar a la vuelta de Semana Santa, lo que retrasará la puesta en marcha de este órgano unas dos semanas sobre lo inicialmente previsto.

En la sesión de este jueves, que ha tenido lugar a puerta cerrada, cada grupo ha llegado con su propuesta de comparecientes que se han ido sometiendo a votación una a una, según han detallado fuentes parlamentarias.

La del PSOE ha logrado el apoyo del PNV y el PDeCAT, pero no ha sumado los votos necesarios para prosperar porque sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, y sus aliados parlamentarios han optado por abstenerse, lo que ha facilitado el triunfo del No de PP y Vox. Ciudadanos no ha acudido a la cita.

Los morados intentaron un acuerdo con los socialistas este miércoles pero finalmente cada uno presentó su propuesta. La del PSOE no incluía al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuya presencia reclaman hasta seis formaciones, entre ellas Unidas Podemos, y los morados querían citar, entre otros, al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a una serie de periodistas, una opción que no convence al PSOE.

PODEMOS DICE QUE EL PSOE QUIERE UNA "COMISIÓN PARIPÉ"

La lista que planteaba el grupo confederal ha recabado el respaldo de ERC, Bildu y la CUP, pero el PSOE ha votado en contra. Desde el socio minoritario del Gobierno han acusado a los socialistas de intentar una "comisión paripé" por vetar a los periodistas que Podemos quería citar al considerarlos vinculados con las 'cloacas'.

"El PSOE ha querido imponer su lista sin negociar. En particular, han vetado nuestra petición de comparecencia de (Antonio García) Ferreras, parte central de la trama de cloacas. A saber qué tipo de pactos tendrán con él", ha deslizado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La mayoría de los grupos minoritarios se han quejado también de que el PSOE no ha mostrado una verdadera voluntad de negociar los nombres de los comparecientes, por eso sólo el PDeCAT y el PNV se han avenido a apoyar las propuestas del grupo que capitanea Patxi López.

Los socialistas, por su parte, han apoyado la de los nacionalistas vascos, que sólo contenía dos nombres: el excomisario José Manuel Villarejo y el del presidente de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco, que también estaban en la lista del grupo mayoritario.

NI JUNQUERAS, NI ARTUR MAS, NI PUIGDEMONT

Sin embargo, no han dado respaldado la del PDeCAT, que planteaba, citar entre otros al expresidente de la Generalitat Artur Mas; el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras; o el candidato a la Alcaldía de Barcelona Xavier Trias, en su condición de supuestas víctimas de la llamada 'Operación Cataluña', que también es objeto de investigación de la comisión.

Vox pidió también la comparecencia de los expresidentes de la Gneralitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española, pero su lista también ha sido rechazada, y Quim Torra.

Ante la incapacidad de aprobar ninguna lista, la Mesa de la comisión ha abierto un nuevo plazo para la presentación de nuevas propuestas de nombres. Finalizará el 14 de abril y la comisión volverá a reunirse el día 18 de ese mes para ver si, a la segunda, es posible algún acuerdo que desbloquee la situación.

NUEVO INTENTO EL 18 DE ABRIL

Precisamente esa semana era cuando estaba previsto citar a los primeros comparecientes, algo que, de haber acuerdo en el siguiente intento, no podrá ocurrir hasta principios de mayo.

La voluntad del presidente de la comisión, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, compartida por la mayoría de miembros de la mesa, es no convocar comparecencias durante la campaña electoral de las elecciones del 28 de mayo, que arranca el 12 de mayo. Por eso la previsión con la que se trabaja ahora es que antes de esa fecha sólo puedan convocarse una o a lo sumo dos sesiones de comparecencias.

Lo que sí se ha podido aprobar este jueves, antes del fiasco de la votación sobre los nombres, ha sido el plan de trabajo presentado por el PSOE, que permitía hacer nuevas sesiones de comisión para ir ampliando las listas de comparecientes conforme fueran avanzando los trabajos.

Del mismo modo, se ha rechazado el plan de trabajo que había presentado el PP, que pretendía parar ha comisión de investigación hasta pasadas las lecciones autonómicas y locales de mayo, pues considera que los promotores de esta investigación hacen una "utilización torticera de la figura jurídica de la comisión de investigación" con fines partidistas.