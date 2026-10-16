El Congreso prevé votar los decretos de vivienda un día después de la huelga general y la víspera de la campaña

Reunión de la Diputación Permanente del Congreso. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso planea celebrar una nueva reunión el próximo 12 de noviembre para pronunciarse sobre la convalidación de los dos decretos leyes en materia de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, una sesión que tendrá lugar al día siguiente de la huelga general por la vivienda y la víspera del arranque de la campaña electoral.

Estos decretos, muy similares a los que el Pleno del Congreso tumbó el 2 de octubre propiciando el adelanto de las elecciones, deben recibir el aval de la Cámara antes de que transcurra un mes de su aprobación en el Congreso de Ministros. Ambos fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de octubre.

El que incluye la prohibición temporal de los desahucios para personas vulnerables, ventajas fiscales para inquilinos y determinados propietarios y créditos ICO para la compra de la primera vivienda, entre otras medidas, está en vigor desde su publicación.

Sin embargo, el que prevé la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler, salvo en determinadas circunstancias, no entrará en vigor hasta el 15 de noviembre. Es decir, si la Diputación Permanente lo tumbase, como parece previsible, no llegaría a estar vigente ni un día.

Tras su debate en el Pleno el pasado 2 de octubre, los votos de PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN) dieron al traste con el decreto que incluye más medidas, mientras que el relativo a la ampliación de los arrendamientos contó también con el rechazo del PNV.

LA PRÓRROGA DE ALQUILERES VOLVERÍA A CAER

Sin embargo, el Gobierno cuenta con aprobar el primero en la Diputación Permanente porque, según el reparto de escaños, en el único órgano que sigue activo tras la disolución de las Cortes, PP, Vox y Junts suman 34 votos por los 35 que reúnen el resto de grupos.

Por el contrario, en la votación del decreto sobre la prórroga automática de alquileres la previsión es que se produzca un empate a 34, pues el PNV aquí votaría en contra de la convalidación y el texto acabaría decayendo.

En concreto, la diputación la conforman un total de 69 de diputados, que se distribuyen así: 27 votos del PP, 25 del PSOE (incluyendo el de la presidenta del Congreso, Francina Armengol), seis de Vox y Sumar, respectivamente. ERC, PNV, Junts, Bildu y Podemos, formación esta última que representa en la diputación a todo el Grupo Mixto, tienen un voto cada uno.

COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ POR LOS BUQUES MARROQUÍES

Este órgano también tendrá que reunirse en las próximas semanas para votar sobre la petición del PP para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante la Diputación Permanente para rendir cuentas tras no haber informado en su momento de la incursión de buques de marina marroquí en aguas españolas el pasado 30 de julio, coincidiendo con la entrada de 80.000 inmigrantes de forma irregular en Ceuta.

La previsión, según han informado fuentes parlamentarias, es que la sesión para votar esa solicitud del PP se produzca antes de la que se convoque para debatir los decretos ley de vivienda, pero aún no se ha fijado una fecha concreta.