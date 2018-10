El Congreso rechaza la llamada de ERC a hablar de "todo" con Cataluña porque no asume el marco constitucional

Publicado 26/06/2018 20:22:51 CET

ERC lo ve "lamentable" y no cree que el Govern de Torra reciba a Sánchez "con demasiada alegría"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSOE han rechazado en el Congreso la llamada de Esquerra Republicana (ERC) a hablar de "todo" con el Govern de Quim Torra porque aún hoy los independentistas catalanes no se han comprometido a cumplir y respetar el marco constitucional vigente, como han dicho los socialistas, y porque sobre la unidad de España no hay nada que negociar, según sostienen los 'populares'.

El Pleno del Congreso ha debatido este martes una moción de ERC en la que insta al Ejecutivo a establecer un diálogo "sin condiciones y sin renuncias" entre "el Reino de España y la Generalitat de Catalunya" como solución a la crisis política en esa comunidad. Una iniciativa que ha sido tumbada por el PP, el PSOE y Ciudadanos, mientras que Unidos Podemos, el PNV y el PDeCAT la han respaldado.

Durante la defensa de esa iniciativa, el portavoz de ERC, Joan Tardà, ha pedido al Ejecutivo establecer un diálogo "sincero y sin eufemismos" con la Generalitat de Cataluña en el que se hable de "todo", y no sólo de "muchas cosas", como planteado el presidente, Pedro Sánchez.

"No aceptamos que se pueda hablar de muchas cosas, sino de todo" porque, de lo contrario, "no habrá solución", ha aseverado Tardà, advirtiendo a los socialistas de que si no están dispuestos a asumir algo "tan elemental", no esperan "colaboración" de su partido en el Congreso.

LO DE ERC SON "LENTEJAS"

En nombre del PSOE, José Zaragoza ha puesto de relieve el "compromiso de diálogo sincero y respetuoso" de Sánchez, que tiene, según ha apuntado, "la sensibilidad y el respeto necesarios" para escucharles. No obstante, ha recriminado a ERC que pida hablar de "todo" y, sin embargo, no acepte la enmienda que los socialistas han planteado a su texto bajo el argumento de "son lentejas". "Eso no ayuda", ha apostillado.

En su enmienda, el PSOE ofrece a ERC un "diálogo abierto" con la Generalitat en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en busca de soluciones "acordadas y democráticas". "¡Qué manera de hablar de todo, y sin condiciones!", ha ironizado Zaragoza.

El socialista catalán ha remarcado a los independentistas catalanes que el compromiso con el diálogo exige "entereza y perseverancia, determinación robusta, no ceder a chantajes de los extremistas y audacia para construir puentes y no para volarlos".

"¿Se comprometen a que la resolución del conflicto se va a resolver por los cauces legales y democráticos, o de que serán fieles a sus ideales de forma democrática y legítima sin saltarse la leyes, el Estatut y la Constitución?", ha planteado.

La moción de ERC ha recibido el apoyo de Unidos Podemos, el PNV y el PDeCAT, y el radical y previsible rechazo del PP y de Ciudadanos. Desde En Comú, la confluencia catalana de Podemos, Joan Mena ha ofrecido "mano tendida" para construir una agenda común de diálogo "firme y valiente", y no sólo un diálogo entre dos gobiernos que están en minoría.

SOBRE LA UNIDAD DE ESPAÑA NO SE NEGOCIA, DICE EL PP

En nombre del PDeCAT, Ferran Bel ha respaldado la propuesta "simple, sencilla y de mínimos" de ERC y ha lamentado que el Parlamento se esté planteando si la aprueba o no cuando, a su juicio, "no debe haber limitaciones al diálogo", es decir, se puede hablar de todo, lo que incluye "presos político o del mandato del 1 de octubre". "Si los vetos empiezan en el diálogo, difícilmente va a haber negociación y acuerdo", ha advertido.

De su lado, tanto el PP como Ciudadanos han denostado la iniciativa de los separatistas catalanes y han advertido de que con quienes han protagonizado un golpe de Estado contra España, no hay nada que negociar.

Así lo ha señalado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien ha avisado de que el PP no puede negociar "nada" sobre la unidad de España. "Nosotros estamos con la Constitución", ha proclamado el 'popular' catalán, antes de pedir a Sánchez que no caiga "en los errores en los que otros han caído" --en referencia velada a José Luis Rodríguez Zapatero-- porque "la política de apaciguamiento sólo lleva a la humillación y al conflicto definitivo".

NO QUIEREN DIALOGAR, SINO UN "TRÁGALA"

"Ustedes no quieren dialogar, sino un trágala", ha soltado el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, quien ha remarcado a ERC que la mitad de los catalanes no quieren saber "nada" ni de la independencia, ni del proceso, ni de seguir con un disco rayado que es "estomagante". "No saben lo hartos que estamos", ha enfatizado Girauta, quien ha acusado a los independentistas catalanes que estar reivindicando "puro decisionismo, del peor".

Al término del debate, en los pasillos del Congreso, Tardà ha tachado de "lamentable" que el PSOE haya rechazado su moción, "un error mayúsculo", a su juicio, sobre todo a las puertas de la reunión entre los presidentes Sánchez y Torra del próximo 9 de julio. "No creo que el Gobierno de Cataluña haya recibido esta votación con demasiada alegría y entusiasmo", ha llegado a decir.