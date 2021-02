El Congreso rechaza el recurso del CGPJ sobre la reforma de PSOE y Podemos: No puede enmendar al Legislativo

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet (c), preside una reunión de la Mesa del Congreso, celebrada este martes en Madrid (España), a 19 de mayo de 2020.

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha acordado rechazar la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la tramitación de la reforma que plantearon el PSOE y Podemos para limitar sus funciones mientras no sea renovado, y ha recordado al órgano de gobierno de los jueces que no tiene legitimidad para reclamar al Poder Legislativo que revise sus decisiones. La decisión no ha sido unánime, ya que tanto el PP como Vox han votado en contra.

El PSOE y Unidas Podemos impusieron su mayoría en la Mesa del Congreso para tramitar esta reforma por el procedimiento y para rechazar la petición de la mayoría del CGPJ para emitir un informe sobre el contenido de esa iniciativa.

Días después, el CGPJ, por mayoría de 16 votos frente a cinco, respondió pidiendo al Congreso que reconsidera esa decisión y ahora la Mesa de la Cámara, en su reunión de este martes, ha rechazado tal petición alegando que el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencia para recurrir.