El Congreso respalda crear una subcomisión para elaborar un Estatuto de las personas desaparecidas

Archivo - Concentración por el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente en las puertas del Ayuntamiento de Córdoba, con el alcalde, José María Bellido, parte de la Corporación y los padres de Isidro Molina. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha avalado este jueves, con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox --que se ha abstenido--, la propuesta de la Comisión de Interior para crear en su seno una subcomisión encargada de elaborar un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente.

Los trabajos de esta subcomisión se centrarán, entre otras cuestiones, en determinar el marco legislativo que afecta a las personas desaparecidas en España y las modificaciones legales necesarias, recuperar iniciativas y propuestas previas y recabar aportaciones del Tercer Sector Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), las administraciones públicas, la Abogacía y la Psicología.

El objetivo será elaborar una propuesta de Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente. Para ello, la subcomisión redactará un informe con conclusiones sobre las medidas que deben adoptarse, podrá celebrar comparecencias y solicitar documentación y dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para presentar sus conclusiones a la Comisión de Interior.

La Comisión de Interior acordó el pasado mes de julio someter al Pleno la creación de esta subcomisión, propuesta que salió adelante con los votos favorables de PP, PSOE, Sumar, Bildu, PNV y UPN y las abstenciones de Vox, ERC y Junts.