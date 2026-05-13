El Congreso suspende cautelarmente la acreditación de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Archivo - El 'infuencer' político Vito Quiles, en una concentración en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles, con los votos de PSOE y Sumar, suspender cautelarmente la acreditación como periodista a los activistas políticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo a la espera de resolver definitivamente las distintas denuncias que pesan contra ellos, presentadas tanto por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) como por PSOE, Sumar y Podemos.

Tanto Quiles, que trabaja para el medio digital Estado de Alarma (EDATV), como Ndongo, acreditado por 'Periodista Digital', acumulan casi una decena de denuncias por incumplir distintas normas del reglamento del Congreso, que se modificó recientemente para introducir un régimen sancionador especial para informadores.

Esas denuncias se han ido viendo en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) del Congreso, en el que solo tienen voto diputados de todos los grupos salvo PP y Vox, que renunciaron a estar, y que propuso expedientarles por distintos episodios.

A la espera de que se resuelvan definitivamente esas denuncias (ocho expedientes a Quiles y tres a Ndongo), la Mesa del Congreso ha suspender cautelarmente la acreditación de prensa de los dos activistas, aplicando la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

La suspensión cautelar empezará a aplicarse desde este mismo jueves y los dos activistas tendrán un plazo de diez días para presentar alegaciones, antes de que la Mesa del Congreso adopte una decisión definitiva.