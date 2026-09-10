El Congreso tumba la iniciativa del PSOE para que Feijóo declare cómo paga su piso en Madrid

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves, con los votos del PP, Vox, PNV, UPN y la abstención de Junts y CC, la proposición no de ley con la que el PSOE aspiraba a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, detallase todos sus ingresos y explicase cómo paga el piso en el que vive con su familia en Madrid. La propuesta socialista ha recibido el respaldo de Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG.

Como diputado del Congreso, Feijóo ya declaró al asumir el escaño su patrimonio, sus retribuciones del último año y sus intereses económicos, pero el PSOE quería ir más allá y obligarle a ofrecer más detalles de todos sus ingresos y retribuciones, tanto en metálico como en especie.

El origen de la iniciativa socialista es la polémica del 'cara a cara' parlamentario entre el presidente Pedro Sánchez y Feijóo del pasado 24 de junio, cuando el primero retó al segundo a desvelar cuánto paga él o el PP por el alquiler de su vivienda en el madrileño barrio de El Viso, a lo que el jefe de la oposición replicó que él mismo paga su casa junto a la madre de su hijo.

Tras aquella bronca, los socialistas registraron una proposición no de ley refiriéndose expresamente a Feijóo para que detallara en su declaración de bienes y actividades cómo se sufraga la vivienda en la que reside con su familia en Madrid.

EL PSOE TUVO QUE REHACERLA

Sin embargo, tuvieron que rehacerla, a instancias de la Mesa del Congreso, por tratarse de una iniciativa dirigida concretamente a una persona con nombres y apellidos, por referirse a una competencia que es del órgano rector de la Cámara y por tratar de controlar a la oposición.

En su nueva versión, que es la que se ha debatido y votado en el Pleno de este jueves, el PSOE retiró todas estas alusiones a Feijóo y al pago de su vivienda y planteó que el jefe de la oposición tenga que declarar su patrimonio y todas las retribuciones en dinero o en especie que recibe, así como las donaciones e intereses económicos

Asimismo, los socialistas proponían impulsar reformas para que todos los diputados reflejen en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información relativa a su patrimonio, retribuciones en renta o en especie, donaciones, actividades e intereses económicos, en cumplimiento del Reglamento del Congreso y del Código de Conducta de las Cortes Generales.