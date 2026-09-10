El Congreso tumba la iniciativa del PSOE para que Feijóo declare cómo paga su piso en Madrid

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: jueves, 10 septiembre 2026 17:50
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MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves, con los votos del PP, Vox, PNV, UPN y la abstención de Junts y CC, la proposición no de ley con la que el PSOE aspiraba a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, detallase todos sus ingresos y explicase cómo paga el piso en el que vive con su familia en Madrid. La propuesta socialista ha recibido el respaldo de Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG.

Como diputado del Congreso, Feijóo ya declaró al asumir el escaño su patrimonio, sus retribuciones del último año y sus intereses económicos, pero el PSOE quería ir más allá y obligarle a ofrecer más detalles de todos sus ingresos y retribuciones, tanto en metálico como en especie.

El origen de la iniciativa socialista es la polémica del 'cara a cara' parlamentario entre el presidente Pedro Sánchez y Feijóo del pasado 24 de junio, cuando el primero retó al segundo a desvelar cuánto paga él o el PP por el alquiler de su vivienda en el madrileño barrio de El Viso, a lo que el jefe de la oposición replicó que él mismo paga su casa junto a la madre de su hijo.

Tras aquella bronca, los socialistas registraron una proposición no de ley refiriéndose expresamente a Feijóo para que detallara en su declaración de bienes y actividades cómo se sufraga la vivienda en la que reside con su familia en Madrid.

EL PSOE TUVO QUE REHACERLA

Sin embargo, tuvieron que rehacerla, a instancias de la Mesa del Congreso, por tratarse de una iniciativa dirigida concretamente a una persona con nombres y apellidos, por referirse a una competencia que es del órgano rector de la Cámara y por tratar de controlar a la oposición.

En su nueva versión, que es la que se ha debatido y votado en el Pleno de este jueves, el PSOE retiró todas estas alusiones a Feijóo y al pago de su vivienda y planteó que el jefe de la oposición tenga que declarar su patrimonio y todas las retribuciones en dinero o en especie que recibe, así como las donaciones e intereses económicos

Asimismo, los socialistas proponían impulsar reformas para que todos los diputados reflejen en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información relativa a su patrimonio, retribuciones en renta o en especie, donaciones, actividades e intereses económicos, en cumplimiento del Reglamento del Congreso y del Código de Conducta de las Cortes Generales.

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