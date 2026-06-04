El Congreso ultima los preparativos para recibir al Papa León XIV, el primero que pronunciará un discurso ante el Pleno

Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso está ultimando sus preparativos para recibir el próximo lunes a León XIV, el primer papa que pronunciará un discurso como jefe del Estado Vaticano ante diputados y senadores, en el marco de su viaje oficial a nuestro país.

Esta visita a la sede de la soberanía nacional, que calculan que se alargará por un tiempo de unos 50 minutos, ha llevado a la Cámara Baja a preparar durante semanas todos los detalles con el fin de que ese 8 de junio nada esté sujeto a la improvisación.

Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10.30 horas tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la Nunciatura.

SALUDO A LOS TRES PODERES E HIMNOS

A su llegada, será recibido por los presidentes del Congreso, la socialista Francina Armengol, y del Senado, el 'popular' Pedro Rollán. Tras los saludos de rigor, los tres se dirigirán al Patio de Floridablanca, donde les estarán esperando los representantes de los otros dos poderes del Estado: el presidente del Ejecutivo y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.

Tras la rendición de honores, las autoridades del Estado y el Sumo Pontífice, acompañado de la delegación oficial vaticana, escucharán los himnos de la Ciudad del Vaticano y de España, interpretados por la Banda Sinfónica de Música de la Policía Nacional.

Precedidos por los maceros, la comitiva accederá al Palacio y se dirigirá al Salón de Perdidos, donde el Papa saludará a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, al jefe del partido mayoritario de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras.

TODOS LOS GRUPOS, SALVO PODEMOS Y BNG

Hasta la fecha, y según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, todos los partidos con representación parlamentaria enviarán a representantes a esta ceremonia salvo Podemos y el BNG. Los 'morados' alegan que el Papa sigue siendo "cómplice" de los abusos en la Iglesia Católica.

Concluidos los saludos, Armengol invitará al Papa a firmar en el Libro de Honor de la Cámara Baja para dar paso al habitual cambio de regalos. En concreto, la presidenta del Congreso entregará a León XIV un facsímil del manuscrito Liber Horarum o Libro de Horas, uno de los libros más antiguos (siglo XV) y valiosos de su fondo bibliográfico, y el del Senado un manuscrito del Beato de Liébana, códice de Fernando I y Doña Sancha.

Seguidamente, todos se dirigirán al Salón de Plenos, al que el Papa y los presidentes de ambas cámaras legislativas entrarán por la escalera de acceso desde la Galería del Orden del Día. Una vez en el Hemiciclo, Armengol declarará abierta la sesión y pronunciará su discurso.

A su término, tomará la palabra León XIV para dirigirse, en su condición de jefe del Estado Vaticano, a diputados, senadores y resto de autoridades e invitados, entre los que se encuentran los miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, las presidentas del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y del Tribunal de Cuenta, Enriqueta Chicano, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

El Congreso también ha cursado invitación a los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Hasta la fecha, González ya ha comunicado al Congreso que no acudirá y Rajoy ha confirmado que sí, según confirmaron a Europa Press fuentes de la organización. Entre los invitados también se encuentran expresidentes del Congreso y del Senado.