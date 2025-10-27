El Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo y la Fundación España-África inician su andadura

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con los integrantes del Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presidido este lunes el primer pleno del Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, así como el lanzamiento de la nueva Fundación España-África.

El Consejo, previsto en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible de 2023, permitirá reforzar el diálogo y la participación institucional con la sociedad civil, así como articular mejor la cooperación descentralizada, ha resaltado Exteriores en un comunicado.

Por primera vez, cuenta con representación de comunidades autónomas, con dos vocalías que irán rotando anualmente, y de entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS). Además, y como novedad, se incluye a representantes de las entidades que trabajan por la paz y del Consejo de la Juventud de España.

Con esta reunión se ha constituido oficialmente el último de los tres órganos de coordinación y consulta previstos en la nueva ley, junto a la nueva Comisión Interministerial y la Conferencia Sectorial para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, completándose así el despliegue normativo de la misma.

NUEVA FUNDACIÓN

Por otra parte, Albares ha presentado en la sede del Ministerio la nueva Fundación España-África cuyo objetivo es impulsar la cooperación en los ámbitos político, económico, social, científico y cultural, así como fomentar un mayor conocimiento mutuo entre ambas orillas, ha explicado Exteriores.

La Fundación, cuya creación se incluye entre las cien medidas de la Estrategia España-África 2025-2028, "nace del convencimiento de que España y África comparten un destino común y una responsabilidad compartida en la construcción de un futuro más justo, sostenible y humano".

Mediante la misma, se busca proyectar la voz y la presencia de España en África y fortalecer los lazos humanos, institucionales y culturales a través de un plan de trabajo que contendrá programas de intercambio de expertos en distintos sectores, becas y seminarios y foros de diálogo. Además, prestará una atención especial a la afrodiáspora y a las comunidades afrodescendientes, tanto en España como en América Latina.

Según ha precisado Exteriores, la Fundación España-África se constituirá como una fundación privada con participación pública, concebida como un espacio de encuentro entre instituciones, empresas, universidades y sociedad civil.

En este sentido, su patronato estará integrado por las empresas GB Foods y AEE Power, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Casa África.

Asimismo, se incorporarán como miembros Maman Sidikou, antiguo ministro de Exteriores de Níger, y Suzi Barbosa, antigua ministra de Exteriores de Guinea-Bissau, "cuya participación refleja la vocación africana y de partenariado real de la nueva institución", según el Ministerio.

"Será una casa abierta, plural e inclusiva, llamada a acoger a todas las empresas, universidades y entidades que deseen participar en la construcción de una relación más sólida y duradera entre España y África", ha asegurado Albares.