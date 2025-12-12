El coportavoz de Podemos, sobre Yolanda Díaz: "Si cree que el Gobierno es insostenible, debe salir del Ejecutivo"

Archivo - El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, posa para Europa Press, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha opinado este viernes que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, debe salir del Gobierno si piensa que su situación es "insostenible".

"Yolanda Díaz dice que lo de este Gobierno es insostenible. Lo comparto. Creo que lo razonable entonces es que salgan del Gobierno", ha escrito en la red social 'X' tras sus declaraciones este viernes, en las que exigía al presidente, Pedro Sánchez, un cambio profundo en el Ejecutivo porque, a su juicio, "así no se puede seguir".

También en declaraciones a la cadena 'Cuatro', recogidas por Europa Press, ha insistido en que lo lógico si ella cree que el Ejecutivo no puede aguantar en esta situación, es que deje su silla en el Consejo de Ministros.

Fernández ha especificado que no pide la dimisión de la titular de Trabajo, porque no tiene "nada que ver" con los casos de presunta corrupción en el entorno del PSOE y de acoso sexual que afectan a las filas socialistas.

"Ella no tiene por qué dimitir porque no tiene nada que ver con eso que está saliendo del PSOE, pero ella lo que tiene que hacer es, si cree que es insostenible, tiene que salir del Gobierno", ha insistido el dirigente 'morado'.

Fernández ha subrayado en varias ocasiones que su formación no formaría parte del actual Gobierno liderado por Sánchez ante los casos de corrupción que lo salpican y el aumento del gasto militar que ha emprendido.