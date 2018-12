Correa se niega a declarar en el juicio por los amaños de contratos de Aena

Publicado 17/12/2018 10:34:10 CET

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, se ha negado a declarar este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando el amaño de contratos público de Aena entre 2000 y 2002, por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de prisión.

"He estado en todos los juicios y he declarado, pero por indicación de mi abogado no voy a declarar" a "absolutamente a nadie", ha indicado el propio Correa. Esta actitud contrasta con la mantenida en otros juicios relativas a otras piezas de este caso en los que ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia, con el objetivo de conseguir una rebaja en las peticiones de pena de la Fiscalía Anticorrupción.

Así, el 'cabecilla' de la Gürtel ha hecho confesiones de tal relevancia que ha llevado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, a reabrir la investigación por la presunta 'caja B' del PP o sobre las actividades de Orange Market, la empresa de Correa que trabajó para los 'populares' valencianos.

En esta ocasión, Correa se enfrenta 10 años de prisión por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones, cohecho y falsedad en documento mercantil por presuntamente sobornar a ex directivos de Aena por beneficiarse de 22 adjudicaciones públicas por el importe de 2.359.497,48 euros, que le generaron un beneficio de 283.033 euros. Con ellos, la empresa aeroportuaria estuvo presente en distintos eventos como la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid en los años 2001 y 2002, en el Barcelona Meeting Point o en otros simposios como Expo Ocio o I+D Eurocontrol.

