Cosidó dice que "no le constan" espionajes a Iglesias y defiende que la Policía es "una de las más limpias del mundo"

Publicado 02/04/2019 12:46:46 CET

CEUTA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El que fuera director general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, Ignacio Cosidó (PP), ha defendido este martes en Ceuta que "no le consta" que agentes de las Fuerzas de Seguridad españolas, "de las más limpias del mundo", hayan efectuado espionaje alguno al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y que si "alguien" lo ha hecho "tendrá que responder ante la Justicia".

"A mí no me consta que hubiera ningún tipo de espionaje al señor Pablo Iglesias y si lo ha habido, si el señor Villarejo u otra persona ha hecho cualquier tipo de espionaje", ha advertido en declaraciones a los medios, "no tengan ni la más mínima duda de que tendrá que responder ante la Justicia".

En una comparecencia ante los periodistas convocada entre las dos reuniones que va a mantener en la ciudad autónoma con sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Cosidó ha subrayado también que cree que España cuenta "una de las policías más limpias del mundo y que los niveles de honestidad y profesionalidad en la Policía Nacional y la Guardia Civil son extraordinarios".

"Por lo menos eso es lo que yo pude comprobar en mi etapa como director --de la Policía en el Ministerio del Interior--, y si hay una conducta individual de alguien que haya hecho algo incorrecto, que los ciudadanos tengan la seguridad de que tendrá que responder por esas actuaciones ante la Justicia", ha reiterado.

Desde su punto de vista no cabe duda de que "en España tenemos un Estado de Derecho que funciona: cualquiera que comete un delito tiene que responder ante los jueces, que le juzgarán con toda independencia y rigor".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN POR LA VISITA

El segundo grupo de la oposición en la Asamblea autonómica, Caballas, ha lamentado este martes en un comunicado que Ceuta "no se merece la visita de uno de los profetas de la corrupción policial" y ha recordado que sus dos líderes, Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui, "ya sufrieron un episodio de espionaje digno de las cloacas del Estado en nuestra ciudad, capítulo que, como no podría ser de otra manera, se ventiló de la manera más veloz y silenciada posible".

Los localistas han aludido en esos términos a los supuestos seguimientos que de esos dos políticos y de representantes de otros partidos, sindicatos y hasta asociaciones de vecinos protagonizaron hace más de diez años los guardias civiles que estaban adscritos a la Unidad de Inteligencia militar local.