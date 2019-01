Cosidó niega cualquier relación con Villarejo y no contempla la posibilidad de declarar como investigado

Publicado 22/01/2019 13:49:56 CET

Dice que difícilmente" pudo "encargar ni ordenar nada" al excomisario cuando no ha tenido con el "ninguna relación"

TALAVERA DE LA REINA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado y exdirector general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, Ignacio Cosidó, ha reiterado que no ha tenido "ningún tipo de contacto" con el excomisario José Manuel Villarejo, tras conocerse la declaración de éste ante el juez que instruye el caso Tándem en la que afirmaba que fue Cosidó quien le ordenó espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, cuando estaba en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

A preguntas de los periodistas durante una visita oficial al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) sobre la información de la declaración de Villarejo ante el juez publicada por el diario El Mundo, Cosidó ha mantenido que no ha tenido "ningún tipo de contacto, de reunión ni de relación con el señor Villarejo".

"Difícilmente le pude encargar ni ordenar nada cuando no he tenido absolutamente ninguna relación", ha insistido el ahora senador 'popular, que ha añadido que lo que ha afirmado de Villarejo es porque "está muy seguro", teniendo en cuenta, ha recalcado, que el excomisario tenía por costumbre "grabar siempre todas las conversaciones que tenía". Por ello, ha vuelto a asegurar "con toda rotundidad" que no ha tenido relación con Villarejo.

Por otra parte, ha señalado que no es la primera vez que el excomisario denuncia que "le ha ordenado, paralizado o impulsado algo", incluso en sedes judiciales ante jueces, y "todas esas denuncias han sido siempre archivadas o no consideradas".

"En ese sentido me da la tranquilidad que nuevamente esta supuesta acusación, que no la conozco más que a través de un medio de comunicación porque es bajo sumario secreto, sea archivada", ha declarado.

Por otra parte, Cosidó ha destacado que "afortunadamente" el Estado de Derecho funciona y ha reiterado que ha habido una investigación judicial, que Villarejo fue detenido por la unidad de asuntos internos de la Policía Nacional, ha sido puesto a disposición de la justicia y la Audiencia Nacional está instruyendo el caso.

Por ello, se ha mostrado convencido de que la justicia pondrá "con toda claridad" sobre la mesa cuál es la verdad, los delitos del señor Villajero y también dejará claro "quién ha tenido relación con él y quién no".

Preguntado también sobre si cree que el juez le llamará a declarar como investigado, Cosidó ha dicho que dependerá del "crédito que para el juez pueda tener en este momento una persona como Villarejo", si bien se ha mostrado convencido de que "a fecha de hoy" no contempla tal hipótesis.