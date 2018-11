Cosidó no opina sobre Cospedal y se remite a las explicaciones de la dirección nacional del PP

Publicado 05/11/2018 11:18:45 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, no ha querido opinar sobre la situación de la ex secretaria general de su partido María Dolores de Cospedal tras la publicación de sus encuentros con el ex comisario José Villarejo y se ha remitido a las explicaciones que dé al respecto la dirección nacional del PP.

En un encuentro informativo en la Cámara Alta, el portavoz ha sido preguntado por las consecuencias para el PP de estas informaciones y por su opinión sobre el contenido de las mismas, pero no ha querido hacer ningún comentario.

Cosidó guardó ya silencio la semana pasada tras la publicación de los primeros audios de Cospedal por el medio digital Moncloa.com y recordó que las informaciones eran sobre asuntos anteriores a que él fuera director general de la Policía.

De momento, el presidente del PP, Pablo Casado, se ha limitado a afirmar sobre este asunto que su partido no tiene "nada que ocultar ni que temer de ninguna revelación que se pueda hacer" y que él tiene un compromiso de "ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas" con los afiliados que le eligieron. Según añadió, cualquier conducta que se aparte de estos tres preceptos contará con su "absoluto rechazo".