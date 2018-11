Cospedal asegura que no tiene "nada que ocultar" y que "abandona" para no perjudicar al PP

Publicado 05/11/2018 21:03:24 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Defensa y ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado horas después de renunciar a su puesto en la dirección de los 'populares' que no tiene "nada que ocultar". "Abandono para no perjudicar a mi partido", ha añadido.

"Siempre luché contra la corrupción en todas partes: no tengo nada que ocultar", ha asegurado Cospedal en declaraciones a los medios antes de participar en el acto por el 20º aniversario de La Razón. "¿Por qué abandono? Para no perjudicar a mi partido", ha señalado.

Cospedal había anunciado este mismo lunes que renuncia a su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, una decisión que ha comunicado al presidente de la formación, Pablo Casado. Sin embargo, mantiene su escaño en el Congreso de los Diputados, donde ocupa la Presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores desde el pasado mes de julio.

La renuncia de Cospedal se produce tras publicarse diversos audios de sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo a partir de julio de 2009 que habían provocado un terremoto interno dentro del partido. En los últimos días había crecido la presión interna para que ella diera un paso atrás o la dirección del PP la apartara de sus cargos, en especial tras las últimas grabaciones sobre Javier Arenas.

El digital 'Moncloa.com' difundió el pasado viernes que Ignacio López del Hierro, empresario y marido de Cospedal encargó a Villarejo elaborar un "dossier" sobre el papel de Arenas en la fundación Asociación de Estudios Europeos que mantenía con el extesorero Luis Barcenas y el exeurodiputado 'popular' Gerardo Galeote.