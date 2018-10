Cospedal llama al PPE a "luchar hoy más que nunca contra la demagogia y el populismo" que quiere "terminar con la UE"

Publicado 08/03/2018 10:54:15 CET

VALENCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha instado a los 'populares' europeos a "luchar hoy más que nunca contra la demagogia, el populismo y todos aquellos que quieren terminar con la mayor historia de éxito político del mundo, que es la Unión Europea (UE)".

"Solo si los europeos permanecemos unidos Europa va a permanecer, si nos equivocamos en ese destino de unidad, tendremos serios problemas, esa es la gran lección que aprendimos tras las terribles guerras mundiales", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado Cospedal durante la inauguración del 'bureau' del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, que reúne este jueves y viernes en Valencia a más de un centenar de eurodiputados, ante los que ha recordado la adhesión de España al proyecto europeo y que hoy, 32 años después, "lidera un nuevo impulso hacia una Europa más fuerte" apostando por "más Europa en lo fiscal, en lo económico, en lo financiero, o en una política de defensa y seguridad común".

Tras afirmar que España ha mostrado "la mejor versión" de sí misma en tres momentos "clave" como la adhesión a la UE, la entrada en el euro y la crisis, ha asegurado que "hoy, en marzo de 2018, España empieza a mirar cómo termina la crisis económica más dura sufrida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", con avances superiores al 3% en el PIB, la creación de medio millón de empleos al año o la recepción récord de turistas. Todo ello, ha agregado, con unas cuentas "controladas, limpias" y un déficit que espera este año baje del 3%.

EL PPE, EL PROTAGONISTA DEL SUEÑO EUROPEO

Asimismo, ha destacado que el PPE "siempre ha sido el gran protagonista del sueño europeo" porque los 'populares' europeos son "defensores convencidos de la libertad, de la iniciativa privada, el afán de superación del individuo, la libertad de mercado y también de la solidaridad con aquellos grupos sociales más desfavorecidos".

Por ello, ha reivindicado la lucha "contra la demagogia y el populismo" porque quienes pretenden "acabar" con el modelo europeo "no tienen ningún problema en acabar con un espacio de libertad, de defensa de los derechos humanos y las libertades individuales".

"El PPE tenemos una responsabilidad de defender lo que hemos sido capaces de construir entre todos frente a aquellos que desde fuera atacan el modelo europeo y de aquellos que desde dentro ayudan a los de fuera a terminar con el modelo europeo", ha remarcado.

Según ha dicho, "todos los movimientos antieuropeos que estamos viviendo hoy tienen una finalidad: terminar con esta historia de éxito". "Saben para lo que trabajan y nosotros tenemos que saber para lo que trabajamos: mantener este éxito", ha dicho.

Además, ha insistido en que los que quieren acabar con el modelo no son los defensores de la libertad o los derechos humanos, por lo que no pueden "dar lecciones" al PPE. "Europa es el espacio de derechos sociales y cívicos más extensos, más profundos y más intensamente ejercidos por la ciudadanía, no podemos permitir que se ataquen estas verdades", ha concluido.