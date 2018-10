De Cospedal (PP) critica el recurso de Ibarra, porque entiende que el Estatuto andaluz no "blinda" el Guadalquivir

Actualizado 28/02/2007 13:12:03 CET

Achaca a la "falta" de un plan nacional del agua los conflictos entre comunidades por la adquisición de competencias sobre los ríos

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, criticó hoy que el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, haya esperado a la ratificación en referéndum de la reforma estatutaria de Andalucía para plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional por las competencias sobre el agua y afirmó que el Estatuto "no blinda" el río Guadalquivir, algo que achacó a la aportación del PP andaluz.

"Los ríos no se pueden blindar y no creo que esté blindado el Guadalquivir porque si uno lee el artículo de las competencias sobre el río se habla constantemente de las competencias del resto de las Comunidades que puedan tener intereses, de la Constitución, y de la planificación hidrológica nacional", manifestó en declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press, para señalar después que el Estatuto está "bastante más matizado" tras la intervención del PP en su elaboración.

Dicho esto, De Cospedal afirmó haberse "sorprendido" al conocer la intención del presidente extremeño de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto andaluz --por reclamar las funciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la competencia exclusiva del flamenco-- después incluso de su ratificación en referéndum.

"A mí me ha sorprendido mucho que, en este momento, sea cuando se quiere poner ese recurso cuando el Estatuto se ha aprobado hace ya un tiempo y cuando se ha podido hablar ya de eso incluso antes del referéndum, por cierto, con un éxito abrumador de votantes", ironizó De Cospedal.

"Parece que se ha traído cuando no había otro tema político que sacar, para reavivar el debate. Contra algo se tiene siempre que protestar, esa es mi impresión", agregó.

PIDE UN "SUSTITUTIVO" DEL PHN DE AZNAR

La dirigente 'popular' consideró hoy "absolutamente" necesario un Plan Nacional del Agua para atajar el enfrentamiento entre las Comunidades por adquirir competencias sobre el agua e instó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a dejar de ser el "árbitro" de las Autonomías en pro de una política hidrográfica para todo el territorio nacional.

Dicho esto, se refirió al Plan Hidrográfico Nacional (PHN) del Gobierno de José María Aznar --del que se ha derogado el artículo de trasvases y sustituido por el programa AGUA-- como "el mejor para Castilla-La Mancha" y se quejó de que haya sido "derogado" por el Ministerio de Medio Ambiente sin que se haya elaborado un plan "sustitutivo".

"Hace falta un sustitutivo, no me voy a poner a decir cual tiene que ser porque a lo mejor el PHN tiene que evolucionar, lo que si tiene que haber es un plan nacional del agua para toda España, y mientras que Zapatero se dedique a ser el árbitro de las Autonomías y no a establecer una política del agua, nos está conduciendo a cada Comunidad a tener que defender una parte de agua", manifestó De Cospedal.

De esta forma, achacó a la "falta" de un plan nacional del agua los conflictos entre comunidades por la adquisición de competencias sobre los ríos al tiempo que lo justificó así: "Tenemos que vivir del agua y poder enriquecernos con el agua que pasa por nuestro territorio". "Es una postura muy irresponsable por nuestra parte, pero que se puede solucionar con una política nacional del agua", insistió.