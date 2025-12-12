Crece la inquietud por la corrupción y la censura a los políticos en el CIS, con la vivienda como primer problema

Archivo - El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mes de diciembre refleja un incremento de la inquietud generada por la corrupción y una mayor censura al comportamiento de los políticos, aunque el principal problema de España es, de nuevo, la vivienda.

En el primer estudio de este tipo realizado por el CIS tras el ingreso en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos, las menciones a la corrupción suben cuatro puntos con respecto al mes anterior, hasta el 16,2%, su segundo máximo de este año. Y también crecen las alusiones al mal comportamiento de los políticos, que pasan el 12,9% de noviembre a un 13,8%.

En la cúspide de los problemas repite la vivienda, que lleva ya 13 meses en ese primer puesto, esta vez con un 39,9% tan sólo una décima menos que el mes anterior.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)