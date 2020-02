Los críticos de Ciudadanos dicen no ver en Arrimadas voluntad de consensuar con ellos el modelo de partido

Publicado 17/02/2020 20:06:04 CET

Afirman que la portavoz en el Congreso ha transmitido a Igea que estaría dispuesta a debatir si presentan una candidatura alternativa

El sector crítico de Ciudadanos agrupado en la plataforma Cs Eres Tú no ha encontrado por ahora en la portavoz en el Congreso y precandidata a las primarias, Inés Arrimadas, voluntad de consensuar con ellos el modelo de partido. Sin embargo, prefieren no anunciar de momento una candidatura alternativa a la de Arrimadas y esperarán hasta agotar los plazos por si cambia de opinión.

Fuentes de la plataforma han informado a Europa Press de que el vicepresidente de Castilla y León y la principal figura crítica en el partido, Francisco Igea, se ha puesto en contacto con Arrimadas para conocer su opinión al respecto y ella le ha contestado que no tiene intención de debatir ahora esta cuestión. Pero "lo hará si se presenta una candidatura alternativa", han añadido.

No obstante, en Cs Eres Tú dicen que esperarán hasta el último momento para saber si la portavoz parlamentaria está dispuesta a alcanzar un consenso sobre el modelo de partido. "Seguimos intentando un acercamiento hasta el final", han indicado las fuentes.

El 26 de febrero es la fecha marcada en el calendario precongresual de Ciudadanos para que quienes quieran presidir el partido se postulen y presenten al equipo que compondría su Ejecutiva. Las primarias se celebrarán el 7 y el 8 de marzo.

Arrimadas, que no ha dado pistas sobre quiénes la acompañarán en su candidatura, celebró un acto en Madrid el sábado pasado donde desgranó sus principales propuestas, incidiendo en su pretensión de fomentar la participación y el protagonismo de los afiliados.

Sin embargo, ninguna de esas propuestas va en la línea de las que plantean los críticos para hacer un partido más descentralizado y donde se refuerce la independencia de distintos órganos respecto de la Ejecutiva nacional.

UN PARTIDO "MÁS DEMOCRÁTICO E INCLUSIVO"

Unas ideas que Cs Eres Tú ha plasmado en una enmienda a la totalidad de la ponencia de Estatutos que, según sostienen, "ha tenido un gran respaldo" en aquellas agrupaciones de afiliados donde la presentaron. Concretamente, esta enmienda se ha aprobado en 101 agrupaciones repartidas por todo el territorio nacional, según han precisado.

Puesto que el partido cuenta con 864 agrupaciones en toda España, desde la Gestora señalan que esa cifra que presentan los críticos no es significativa, pues representaría menos del 12% del total.

En cambio, en Cs Eres Tú argumentan que lo importante no es tanto el número de agrupaciones donde ha salido adelante la enmienda como el número de militantes con los que cuenta cada una. En este sentido, destacan que hay varias agrupaciones "potentes", principalmente en Madrid, Barcelona, Murcia, Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Además, indican que en Castilla y León, el territorio de Igea, las agrupaciones donde se ha aprobado la enmienda a los Estatutos representan aproximadamente la mitad de la afiliación.

Por estos motivos, en el sector crítico afirman que "no se puede seguir ignorando esa inquietud del afiliado por conseguir un modelo de partido más democrático e inclusivo".

Aparte de la enmienda al documento de Estatutos, Cs Eres Tú ha impulsado una enmienda a la ponencia de Estrategia para oponerse a las coaliciones electorales que Arrimadas y la Gestora han propuesto alcanzar con el PP --entre otros-- ante los comicios autonómicos en Galicia, País Vasco y Cataluña. Los críticos creen que esos pactos podrían "acabar con Ciudadanos como proyecto autónomo y diluirlo en otro partido".

CLASIFICACIÓN DE LAS ENMIENDAS DE LOS AFILIADOS

Mientras, la Comisiones de Estatutos y de Estrategia de la formación naranja han iniciado este lunes el proceso de clasificación de las más de 4.000 enmiendas presentadas por las agrupaciones a cada una de las dos ponencias.

El 24 de febrero, comunicarán cuáles son las veinte enmiendas (diez por cada ponencia) que han sido aceptadas --las que las Comisiones consideran que deberían ser incorporadas a las ponencias-- y las veinte que han sido admitidas para su debate en la Asamblea General de mediados de marzo.

Entre las enmiendas que resulten desestimadas por las Comisiones, los afiliados podrán votar para recuperar cinco de ellas para la ponencia de Estatutos y otra cinco para la de Estrategia.

REFORMA ESTATUTARIA

La Gestora, por su parte, ha aprobado este lunes llevar al Consejo General --que se reúne el próximo jueves-- una reforma estatutaria para que la V Asamblea General se pueda celebrar el 14 y el 15 de marzo, como está previsto.

El artículo 19.6 de los Estatutos establece que "en cualquier caso, no cabrá la celebración de Asamblea General ordinaria o extraordinaria en un periodo anterior a cuatro meses previos y cuatro posteriores a cualquier proceso electoral al cual el partido haya aprobado concurrir". La modificación que se pretende hacer introduciría la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el Consejo General pudiera aprobar una excepción.

De no cambiarse los Estatutos, Cs no podría celebrar su congreso en marzo porque el 5 de abril se han convocado las elecciones vascas y las gallegas. "Llevamos tiempo en un proceso de interinidad y no tiene sentido" que el proceso precongresual, ya en marcha, "quede bloqueado por un adelanto electoral", ha explicado en rueda de prensa la portavoz de la Gestora, Melisa Rodríguez.

La Gestora también ha aprobado este lunes el reglamento sobre el voto presencial, que podrá ser solicitado por los afiliados para las primarias y para la elección de los compromisarios en el caso de que prefieran esta opción frente al voto telemático. Los candidatos a compromisarios --que representarán a los afiliados en la Asamblea General-- se podrán postular esta semana, y la votación para escogerlos se celebrará el sábado y el domingo.