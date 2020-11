Cs afirma que, "estando cerca del Gobierno", trabajará para lograr que no se elimine el castellano como lengua vehicular

Bal dice que la reunión con el Gobierno era sobre los Presupuestos y no han sacado el tema de la enmienda del PSOE, Podemos y ERC

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho que, en la reunión que su partido ha mantenido este jueves con el Ejecutivo, no han hablado de la enmienda parlamentaria que permitiría eliminar el castellano como lengua vehicular en la escuela en las comunidades autónomas que tienen otros idiomas cooficiales. Sin embargo, ha afirmado que Cs aprovechará que está "cerca del Gobierno" para intentar que esa propuesta no salga adelante.

Así lo ha dicho Bal en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos tras el encuentro que representantes de este partido han mantenido con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con el secretario de estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para iniciar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

El diputado ha desvinculado estas conversaciones, en las que el objetivo de Cs es plantear medidas para "salvar vidas y salvar empleos" durante la crisis del coronavirus, de la cuestión del uso del castellano en los colegios.

"La reunión era de Presupuestos", ha manifestado, aclarando que durante la misma han hablado de las propuestas de su partido para ofrecer ayudas a pymes y autónomos y para destinar más recursos a la sanidad.

SEGUIRÁN DEFENDIENDO LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

Sin embargo, ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya conoce la postura de la formación naranja, que seguirá exigiendo que se garantice la libertad de los padres a elegir en qué lengua quieren que se eduquen sus hijos. Por ello, votarán en contra de la enmienda conjunta que el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya han presentado en el Congreso al proyecto de ley de educación de la ministra Isabel Celaá.

Además, Bal ha recordado que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ya anunció este miércoles que acudirán al Tribunal Constitucional, a la Unión Europea, al Defensor del Pueblo y a la Alta Inspección educativa para evitar que eso esté contemplado en la futura ley educativa.

Eso sí, ha indicado que no tienen suficientes diputados para presentar un recurso de inconstitucionalidad y, por tanto, tendrán que solicitar al Defensor del Pueblo que lo haga o sumar sus escaños a los de otro grupo parlamentario.

EL PP NO HIZO NADA PARA "RESOLVER EL PROBLEMA"

El portavoz parlamentario ha apuntado que el PP --que también ha criticado duramente la enmienda-- gobernó durante años con mayoría absoluta "sin resolver el problema" para garantizar que los alumnos en Cataluña y otras comunidades pueden elegir el castellano como lengua vehicular.

Tras afirmar que la solución no pasa por "decir que no y ya está", sino por "conseguir, estando cerca del Gobierno, que no se tomen esas decisiones", ha subrayado que Ciudadanos nació en Cataluña "como ariete contra el separatismo" y seguirá reivindicando la libertad de elección en el uso de las lenguas.

La iniciativa legislativa del PSOE, Unidas Podemos y ERC, impulsada por este último grupo, pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo. El objetivo, según sus promotores, es blindar la inmersión lingüística en Cataluña, garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado y que la medida tenga encaje constitucional.