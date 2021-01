Cs afirma que pondría condiciones para gobernar con el PSC y se opondría a los indultos y la reforma de la sedición

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este lunes que su partido pondría sus condiciones para alcanzar un acuerdo de gobierno con el PSC tras las elecciones en Cataluña y, entre otras cosas, haría todo lo posible para que no se indultara a los presos del proceso independentista y no se reformara el Código Penal para rebajar el castigo por el delito de sedición.

"Si dan los números y podemos liderar un gobierno en la Generalitat apoyados por el PSC y suponemos que también por el PP (...), desde luego tendríamos que negociar esas alianzas y poner nuestras condiciones", ha declarado en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Bal cree que "nadie se va a confundir respecto a cuáles son las ideas y los principios" de la formación naranja. En este sentido, ha afirmado que "un gobierno de Cs garantizaría que se recuperara en la medida de lo posible el español como lengua vehicular" en la educación, asegurando "el respeto a la Constitución y a los derechos de los padres".

Además, "utilizaríamos todos los medios para que no se pudiera competer esa tropelía de conceder el indulto a los presos catalanes que no se han arrepentido, dicen que lo volverán a hacer" --el 'procés' de 2017-- y "han cumplido muy poca cantidad de su condena", y también "procuraríamos por todos los medios que no se reformaran para suavizar los delitos de sedición y rebelión", ha añadido.

"ALTURA DE MIRAS" PARA PONER FIN AL 'PROCÉS'

El diputado ha defendido el posible pacto con el PSC porque Cataluña se encuentra en "un momento histórico", el más importante desde 2017, en el que hay que aprovechar que los votantes independentistas "están desmovilizados" y que los partidos constitucionalistas pueden lograr la victoria en las urnas.

Ahora "podemos darle la vuelta a la situación y tener para Cataluña un gobierno que crea en la Constitución Española", ha destacado. Con ese fin, ha pedido a los electores "constitucionalistas" que concentren el voto en Ciudadanos, para que el futuro Govern lo lidere un partido que va a actuar "con altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad" para "hacer política útil y conseguir, de una vez por todas, terminar con la lacra del 'procés'".

A su juicio, el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, "está deseando hacer un tripartito" con Esquerra Republicana de Catalunya y con En Comú Podem, pero si la formación naranja obtiene más escaños que los socialistas y a Illa "no le salen las cuentas" para esa mayoría, no podrá llevarla a la práctica.