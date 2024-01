Cs critica que Junts pida multar a empresas que se fueron de Cataluña: "No entiende la democracia"

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha asegurado que Junts "no entiende la democracia ni la economía de mercado" después de que el portavoz de Junts, Josep Rius, haya afirmado este martes en una entrevista en Ser Cataluña que su partido contempla que las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña por el 'procés' puedan ser sancionadas si no vuelven.

"No me extraña que las empresas catalanas que hicieron huir los golpistas no quieran volver", ha sostenido Carrizosa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También ha augurado que Junts y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "se cargarán" la economía española después de cargarse la catalana, según él.