Cs dice que Justicia no "trabaja" por las reclamaciones de jueces y Delgado apunta que la huelga no es contra ella

Publicado 14/11/2018 12:11:39 CET

Villegas destaca que el "lamentable espectáculo" por el pacto del PP y PSOE para poner a Marchena al frente del CGPJ no "ayuda"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este miércoles en el Congreso de lo Diputados que las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga el próximo día 19 de noviembre porque la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no "trabaja" en sus reivindicaciones. Una afirmación que ha sido contestada por la propia titular de Justicia que ha recalcado que esta movilización no va en contra de su equipo ministerial.

El diputado de la formación 'naranja' ha preguntado a la ministra si considera que el "lamentable espectáculo" que se ha dado estos días, al conocerse que el PP y PSOE han pactado que sea el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena --presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgará a los líderes del 'procés'-- el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del alto tribunal, "ayuda" a que la huelga sea desconvocada.

Asimismo, Villegas ha destacado que Delgado "no tiene credibilidad para dialogar" con los profesionales de la Justicia porque ha sido reprobada como ministra y porque sus compañeros del Gobierno "le han escuchado opiniones que la invalidan como interlocutora". Por ello, ha dicho que Delgado debe estar en "la antesala de la dimisión o del cese".

"Credibilidad usted no me la va a dar a mí, está claro, porque usted tiene sus objetivos políticos y acompañamiento a quién sea, pero desde luego no a la Justicia", ha comenzado diciendo Delgado en su réplica, que ha recordado que hace dos días se reunió con algunas de las asociaciones de jueces y fiscales y éstas le dijeron de forma "literal" que la huelga "no era contra este equipo ministerial".

RETOMAR EL DIÁLOGO "INEXISTENTE"

Durante su intervención, Delgado ha explicado que en los cinco meses que lleva al frente del Ministerio se está "trabajando" para cumplir "la mayoría de las reivindicaciones" y para poder dotar de "más medios". Así, ha recalcado que se ha retomado el diálogo con los profesionales que antes era "prácticamente inexistente"; se han formado grupos de trabajo; un plan para mejorar la calidad de la justicia; se han creado 75 nuevo órganos judiciales y 300 plazas de jueces y fiscales.

Por otro lado, ha recordado que otras de las reclamaciones de las asociaciones es la mejora salarial y que el Ministerio ha convocado la Mesa de Retribuciones, así como los acuerdos alcanzados con otros grupos parlamentarios para modificar el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces o recuperar los derechos profesionales "laminados".

Sin embargo, Villegas considera que las asociaciones con las que se ha reunido "no la creen" porque la huelga continúa convocada --y así lo anunciaron este martes en un comunicado--.

En este sentido, el diputado de Ciudadanos ha indicado que "en vez de trabajar" por paliar "la falta de medios" y la "alarmante politización de la Justicia", Delgado "ha estado muy ocupada" con el "pasteleo" de repartirse las "cuotas" del Poder Judicial con el PP y con Podemos.