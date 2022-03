Cs espera que se diga la verdad en la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a Ayuso

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha señalado este lunes que confía en la colaboración de quienes sean citados a declarar en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el supuesto espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "Espero que la gente vaya a colaborar y diga la verdad".

Bal se ha referido así al ser preguntado por el resultado de esta investigación municipal, que presidirá el concejal 'naranja' Santiago Saura. "Espero que los ciudadanos, después de la comisión, tengan un poco más claro lo que sucedió", ha expresado en rueda de prensa.

"Es una buena noticia que la presidencia de esta comisión sea para Ciudadanos", ha valorado el a su vez vicesecretario general. "Somos gente eficaz, que trabajamos, y los primeros que cuando se supo este presunto espionaje pedimos claridad y transparencia para que se sepa absolutamente todo lo que pudo pasar en la empresa EMV", ha dicho.

Ciudadanos pondrá todo lo que esté "en sus manos" para "descubrir la verdad" ante un "acontecimiento bochornoso" del Partido Popular, ha asegurado Bal, que ha rechazado las críticas por formar parte del equipo de gobierno municipal, con Begoña Villacís como vicealcaldesa.

No obstante, el portavoz ha apuntado que en las comisiones de investigación que ha podido seguir en el Congreso de los Diputados "la gente no quiere colaborar y se acoge a su derecho a no declarar".



