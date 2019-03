Cs mantiene el veto "incondicional" a pactar con Sánchez pero no en autonomías y municipios

Publicado 17/03/2019 10:26:59 CET

Carrizosa sobre suceder a Arrimadas: "No me he planteado eso"

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El veto que el Comité Ejecutivo de Cs puso a un pacto con el líder del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las elecciones generales es "incondicional" pero no extrapolable a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

En una entrevista de Europa Press, el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha asegurado que descartan pactar con el socialismo en el Congreso "pero no así en el resto de autonomías y municipios, que se mirará caso por caso".

Eso abriría la puerta a que el exprimer ministro francés Manuel Valls y el candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, sumaran fuerzas para evitar un gobierno independentista o de la actual alcaldesa Ada Colau, a la que Carrizosa, sin embargo, ha acusado de "estar del lado de la insumisión separatista".

"Desde Cs tenemos clarísimo que no vamos a pactar ni con un PSOE que pacte con el separatismo ni, como todo el mundo puede comprender, con Podemos y los separatistas", y afrontan los comicios del 28 de abril con la voluntad de mejorar resultados en Cataluña, donde lograron cinco escaños.

"Espero que lo mejoremos sensiblemente" con la candidatura que encabezará la líder del partido en el Parlament, Inés Arrimadas, a la que no se sumará Carrizosa, que no aspira a liderar la formación en Cataluña.

"Creo que soy bastante visible ya y la verdad es que no me he planteado eso", ha afirmado, aunque ha confirmado que continuará como diputado en la Cámara catalana y que la sucesión de Arrimadas se hará mediante primarias.

Carrizosa cree que las generales van a girar en torno a Cataluña "porque precisamente uno de los temas principales del fin de la legislatura de Pedro Sánchez ha sido el apoyo que él buscó y encontró en el separatismo".

LLEVAR EL PROGRAMA ANDALUZ A MONCLOA

Sobre el acuerdo de investidura del popular Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, ha defendido que "Cs no pactó con Vox, Cs pactó con el PP" y que las medidas acordadas con los populares no las condicionó la formación de Santiago Abascal.

"El programa de Gobierno que se va a ejecutar en Andalucía es un programa de centro y moderado que no ha merecido críticas. Nosotros, para el Gobierno de España, pretendemos hacer exactamente lo mismo: un programa reformista, de centro y moderado", ha reivindicado.

"Cada vez que se repudian las ideas de ultraderecha, yo estoy de acuerdo en ese repudio de las ideas, y por tanto también repudio que se pueda pactar con el separatismo ultranacionalista de Torra", ha comparado.