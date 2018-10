Cs no tiene "ningún miedo" a que Rivera acuda a la comisión sobre financiación del Senado

Publicado 16/02/2018 15:04:02 CET

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha asegurado este viernes que su partido no tiene "ningún miedo" a que el PP cite al líder de la formación naranja, Albert Rivera, en la comisión de investigación sobre la financiación de partidos políticos impulsada por los 'populares' en el Senado.

"No tenemos ningún miedo de que vaya", ha recalcado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, preguntado sobre la posibilidad de que el PP tome la decisión de llamar a Rivera para que dé explicaciones por el informe del Tribunal de Cuentas en el que no se da el visto bueno a la contabilidad del partido naranja de 2015 por una serie de deficiencias.

Gutiérrez ha subrayado que la comisión del Senado "es solo del PP" y en ella no hay "ningún otro grupo". "Todos los partidos nos hemos retirado", ha manifestado, apuntando que esta comisión "huele" porque la impulsaron los 'populares' en la Cámara Alta --donde tienen mayoría absoluta-- para contrarrestar la creada en la Cámara Baja para investigar únicamente las finanzas de los 'populares'.

Para el diputado del partido naranja, las deficiencias o errores que pudieran contener las cuentas de Ciudadanos "no son comparables" con las presuntas irregularidades en la financiación del PP y sus casos de corrupción en distintos lugares de España.

Cs PRRSENTÓ LAS CUENTAS DE SUS GRUPOS INSTITUCIONALES

Además, ha manifestado que la contabilidad de 2015 que Cs presentó al Tribunal de Cuentas incluye también la de muchos municipales y autonómicos del partido, una información que el PP y el PSOE no facilitan al órgano fiscalizador.

El Tribunal de Cuentas pide a los partidos que le entreguen cada año sus cuentas consolidadas de los ámbitos estatal, autonómico y provincial, integrando en esta último apartado las de ámbito local y comarcal, pero no incluir las cuentas de los grupos autonómicos y municipales no conlleva sanción. De ahí que el PP y el PSOE no faciliten estos datos, mientras que Cs decidió aportarlos en un esfuerzo de "transparencia", según Gutiérrez.