Cs pregunta al Gobierno qué medidas prevé para que no se subvencionen actividades que persigan el español en Cataluña

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadano ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para la que se solicita respuesta por escrito sobre qué medidas contempla el Ejecutivo para garantizar que las subvenciones previstas para la Capitalidad Cultural y Científica de Barcelona "no financien actitudes xenófobas o de imposicion lingüística" que "persigan el español" en Cataluña.

Entre los motivos expuestos, Ciudadanos señala que en Barcelona existen una serie de entidades de ámbitos científico y cultural, que serán "receptoras de subvenciones directas por valor de 20 millones de euros" por parte del Estado. "Celebramos que se impulse el potencial cultural y científico de Barcelona", recoge el comunicado, a la vez que subraya que es "importante" asegurar que esos fondos, que proceden del Estado, se emplean para su cometido.

Por ello, la formación naranja considera "imprescindible" que existan mecanismos de control para evitar que ese dinero se utilice por parte de las administraciones encargadas de su gestión para "promover actividades ajenas a la ciencia o a la cultura, o incluso, actividades que bajo un pretexto cultural puedan acabar promoviendo valores contrarios al espíritu constitucional".

Concretamente, Ciudadanos cita al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), que recibe más de 5,6 millones de euros, y a través del cual, expone, el Ayuntamiento de Barcelona subvencionó a 'Plataforma per la Llengua', una organización no gubernamental "teóricamente destinada a la promoción de la lengua catalana" pero, asegura, "en la práctica se ha decantado más bien por su imposición".

En este sentido, la formación liderada por Inés Arrimadas, cree fundamental asegurar que estas subvenciones no acaben promocionando "actitudes xenófobas o supremacistas, orientadas a la persecución del español en Cataluña".

Así, formula las siguientes preguntas al Gobierno: ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para garantizar que las subvenciones concedidas bajo este Real Decreto no acaben sufragando actitudes xenófobas o de imposición lingüística?; ¿De qué herramientas de control ex post dispone el Gobierno para garantizar que, una vez recibidas las subvenciones, dichas actitudes no se producen durante el desarrollo de las actividades mencionadas?