Hasta cuatro ministros respaldan a Ribera en el Senado tras el acuerdo en Bruselas para ser comisaria

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros Fernando Grande-Marlaska, Isabel Rodríguez, Diana Morant y Óscar López han arropado este miércoles a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en el Senado durante su comparecencia para informar sobre cómo gestionó la DANA, y que ha coincidido con el anuncio del acuerdo en Bruselas que la convertirá previsiblemente en nueva comisaria europea.

Desde la bancada del Gobierno, los cuatro ministros han escuchado las intervenciones de Ribera, que se han producido cuando los tres principales grupos de la Eurocámara --'populares', socialistas y liberales-- cerraban el acuerdo para desbloquear la aprobación del nuevo Ejecutivo europeo, que tendrá a la todavía ministra española de Transición Ecológica como vicepresidenta y comisaria.

Ribera, no obstante, se ha mostrado "prudente" a su llegada al Senado, cuando el acuerdo todavía no había trascendido. "Hasta que no se comuniquen las cosas oficialmente hay que esperar con tranquilidad", ha expresado al ser preguntada por los periodistas.