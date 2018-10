Se cumple un año del 1-O, la jornada que tuvo en tensión a toda España

Actualizado 30/09/2018 18:10:24 CET

Un año del 1-O con causas judiciales abiertas en el Supremo, la AN y juzgados catalanes

Madrid, 30 Sep. (EDIZIONES)

Este lunes se cumple un año de la celebración del referéndum del 1-O, la consulta ilegal organizada por la Generalitat de Cataluña en la que se preguntaba a los catalanes si querían convertir a la comunidad autónoma en un estado independiente en forma de república.

La jornada estuvo marcada por la intervención de los cuerpos de seguridad en los centros electorales para impedir la consulta y las cargas policiales en algunos de ellos, las diferentes cifras de heridos dadas por el Gobierno y el Govern, las dudas sobre la fiabilidad del referéndum y la trascendencia que tuvo la consulta a nivel internacional.

En esta línea temporal puedes ver cómo se desarrolló el 1-O, así como las horas previas y posteriores, en una jornada que marcaría un antes y un después en la relación entre Cataluña y el resto de España, y que sería la antesala a la declaración unilateral de independencia, al procesamiento judicial de varios líderes independentistas y a un inédito mensaje del Rey.

11:31 - Puigdemont lamenta que la UE no se pronuncie en defensa del referéndum

12:56 - Se celebran varias manifestaciones en varias ciudades de España contra el 1-O

14:22 - El Gobierno da por anulado el referéndum con el bloqueo del recuento telemático de los votos

19:35 - La Asociación de Municipios por la Independencia reúne a 200 invitados internacionales para que recorran Cataluña durante la celebración del referéndum

19:49 - Interior dice que "la mayor parte" de los colegios electorales están cerrados y pide a los Mossos que desalojen los que están ocupados

20:45 - El Consejo General del Poder Judicial exige a Puigdemont que facilite que los juzgados de guardia en Cataluña abran de las 8 de la mañana

21:17 - La Guardia Civil acude al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Generalitat para evitar que se activen dispositivos informáticos y esa misma noche clausuran el 'call center' destinado a dar apoyo técnico al referéndum

21:47 - Durante la noche se organizan actividades como conciertos, talleres o películas en colegios electorales con el objetivo de que permanezcan abiertos hasta el día siguiente

1:26 - La celebración del referéndum es portada en los grandes medios internacionales

2:20 - Grupos de personas duermen en distintos colegios la noche previa al referéndum para evitar que sean clausurados

5:24 - Comienzan a abrir los primeros colegios a los que ya han llegado las urnas. El Govern ha convocado a 5,3 millones de votantes

6:58 - Los colegios continúan abiertos pasadas las 6 de la mañana, hora en la que los Mossos tenían la orden de clausurarlos

7:00 - Los Mossos comienzan a llegar a los colegios electorales pero en varios de ellos no se les permite la entrada y se marchan

7:57 - Para facilitar la votación, el Govern decide que los catalanes puedan votar en cualquier colegio

8:07 - Las urnas siguen llegando a los colegios electorales durante la mañana en coches particulares y bolsas opacas

8:10 - La Generalitat anuncia que se podrá votar sin sobre

9:00 - La Policía y la Guardia Civil comienza a desplegarse en los centros electorales ante la pasividad de los Mossos

9:15 - Comienzan los primeros momentos de tensión entre la Policía y las personas que quieren votar en las inmediaciones de los colegios. Se producen las primeras cargas policiales para intervenir las urnas ante la oposición de las personas que esperan para votar.

9:31 - Interior justifica el despliegue policial: "Busca cumplir la ley de forma ordenada"

10:04 - La entonces consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, trata de impedir la entrada de la Policía a la Consellería, que es uno de los centros de votación, mientras se producen cargas policiales

10:09 - Puigdemont vota en Cornellà de Terri (Girona) en un centro y una localidad diferente del que tenía asignado en un principio

10:10 - La Policía Nacional se lleva las urnas de la escuela Ramon Llull de Barcelona, quitándoselas de las manos a los miembros de las mesas, que se resistían a entregarlas, y entre gritos de "fascistas"

10:32 - Los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil salen en defensa del despliegue para requisar urnas y critican la "inacción" de los Mossos ante "órdenes judiciales explícitas"

10:33 - El entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, vota en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). Al igual que Puigdemont, votó en un colegio diferente al que tenía asignado inicialmente

10:38 - Se cae el sistema informático del censo utilizado por la Generalitat para el referéndum y los miembros de las mesas comienzan a trabajar de forma manual

10:55 - Se producen los primeros heridos en Lleida y Barcelona tras cargas policiales en diversos colegios electorales

11:12 - El Govern asegura que el 73% de las mesas está funcionando

11:24 - El Gobierno de España sale en defensa de la "profesional y templada" actuación policial

11:36 - La Generalitat ofrece el primer balance de heridos durante la jornada: 38

12:03 - Puigdemont acusa al Estado de "brutalidad policial absolutamente injustificada"

12:39 - La caída al suelo de una urna llena de papeletas cuando estaba siendo transportada a uno de los colegios aumenta las dudas sobre la fiabilidad de la consulta

13:11 - Pasado el mediodía, se difundieron vídeos por redes sociales criticando las cargas policiales contra los votantes. La Guardia Civil responde en un tuit con un vídeo que "resisten al acoso y las provocaciones" con "proporcionalidad". Minutos después, Interior publica un vídeo de cómo encapuchados lanzan objetos contra la Policía

13:18 - Una persona herida en un ojo por una pelota de goma durante una carga policial tiene que ser operada en el Hospital Sant Pau de Barcelona

13:26 - Ante el progresivo cierre de centros electorales, los ciudadanos comienzan a votar en la calle sin el control de los miembros de las meses. En los vídeos se ve incluso como algunas personas llegan a votar más de una vez

14:20 - La entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirma que "no ha habido referéndum"

14:21 - Pedro Sánchez habla de "día triste para la democracia" y pide serenidad y diálogo: "No nos gusta lo que estamos viendo ni lo que el mundo está viendo"

15:01 - El Govern contabiliza 337 heridos y señala a Rajoy como único responsable

15:28 - Se publican vídeos en los que aparecen encarándose la Guardia Civil y los Mossos

16:16 - Se producen enfrentamientos entre la Policía Nacional y bomberos catalanes

17:14 - La Generalitat cifra en 547 los heridos por los enfrentamientos y las cargas policiales

17:45 - Los Mossos defienden que actúan sin alterar "la normal convivencia ciudadana"

Our police action is being made without affecting the normal citizen coexistence & applying the principles of proportionality & opportunity