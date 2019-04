La CUP afirma que el Govern ha perdido "toda su credibilidad" y que no tiene mayoría

Publicado 03/04/2019 13:25:30 CET

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Natàlia Sànchez ha afirmado este miércoles que el Govern ha perdido "toda su credibilidad" y ha alertado de que no tiene una mayoría parlamentaria que lo apoye, ya que asegura que los diputados 'cupaires' están en la oposición.

Lo ha dicho en su intervención en el pleno del Parlament, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya comparecido para explicar los cambios en el Ejecutivo tras la marcha de Elsa Artadi y Laura Borràs para presentarse a las listas de JxCat a las elecciones municipales y generales respectivamente.

Sànchez ha sostenido que la marcha de conselleras por cuestiones electorales es una nueva muestra de la "falta de proyecto" del Govern, al que ha acusado de no avanzar en la autodeterminación ni en derechos sociales.

"No están a la altura de las circunstancias. No están a la altura de la gente. El Govern efectivo ha perdido toda su credibilidad y esto es un grave problema de país", ha dicho.

Además, ha expresado su solidaridad con Torra por la querella de la Fiscalía por presunta desobediencia por no retirar lazos amarillos: "No estás solo. Todo nuestro apoyo para hacer frente a la represión del Estado, pero hace falta que este Govern no supedite su acción política a la represión del Estado".