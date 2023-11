La cúpula del PP se reparte en sus circunscripciones ante las protestas del domingo, "abiertas" a todos los españoles

Gamarra dice que es una convocatoria del PP a la que se pueden sumar "los españoles que quieran, independientemente de a quien votaron"



MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha repartido a la cúpula del partido por sus respectivas circunscripciones ante las protestas "pacíficas" y "cívicas" contra la amnistía que la formación ha convocado el próximo domingo en todas las capitales de España y que serán "abiertas" a todos los españoles.

Mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la protesta de la Puerta del Sol en Madrid, por donde es diputado, junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, los demás miembros del PP lo harán en las provincias por las que obtuvieron su escaño en las pasadas elecciones generales del 23 de julio.

Así, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, estará en la movilización de Logroño; el coordinador general, Elías Bendodo, en la de Málaga; y el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, en Valencia, según han adelantado a Europa Press fuentes del partido.

Por su parte, el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, participará en la protesta de A Coruña; el responsable de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, estará en la de Madrid; la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, Carmen Fúnez, lo hará en Ciudad Real; y el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en Sevilla.

Finalmente, la vicesecretaria de Estudios del PP, Carmen Navarro, acudirá a la concentración de Albacete; el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas, estará en Sevilla; y la portavoz del GPP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, lo hará en Bruselas, han añadido las mismas fuentes.

También los 'barones' del PP se sumarán a estas protestas en sus territorios y están movilizando a los cargos del PP para que sea un éxito de convocatoria. Así, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha invitado hoy a los aragoneses a participar "pacíficamente" en las manifestaciones que han convocado los 'populares' en Zaragoza, Teruel y Huesca en contra de la amnistía. "El PP quiere invitar a los oscenses, a los zaragozanos y a los turolenses a que digan basta ya a Pedro Sánchez", ha proclamado.

LEVANTAR LA VOZ DE MANERA PACÍFICA

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el PP convoca a los españoles a movilizarse contra la amnistía pero "dentro del marco democrático y de una manera pacífica", animando a secundar las protestas del PP el día 12 en las plazas de las capitales de toda España.

Al ser preguntada si habrá unidad de acción con Vox, dado que ese partido también está llamando a manifestarse, Gamarra ha admitido que es "una convocatoria del PP", en la que "no va a estar solo" porque esas protestas "están abiertas a que se puedan sumar a ellas todos los españoles que quieran, independientemente de a quien hayan votado".

"Pero la convocatoria la ha impulsado el Partido Popular, que invita a todos los españoles que quieran a sumarse a esa concentración, que será una manera de levantar la voz, de hacerlo de una manera pacífica", ha abundado, para subrayar que el PP también quiere dar esta batalla en la calle y canalizar el malestar social.

LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN LA PROTESTA DE CIBELES

Además, Gamarra ha hecho un llamamiento --en una entrevista en Telemadrid que ha recogido Europa Press-- a la movilización que se celebrará el 18 de noviembre en Madrid, en la plaza de Cibeles, y que ha sido convocada por asociaciones de la sociedad civil.

La dirigente del PP ha denunciado que el PSOE se esté sentando con los independentistas para "negociar la impunidad" de hechos que ocurrieron en Cataluña, de forma que "no sean juzgados", "no sean condenados" y sean "olvidados y perdonados". "Y esto es lo absolutamente grave y esta es la hipocresía que también queremos denunciar", ha manifestado, para añadir que la utilización de la violencia que tuvo lugar tras la sentencia del 'procés' "no tiene cabida en el marco de nuestra democracia".

La 'número dos' de Feijóo ha señalado que la Ley de Amnistía pretende conseguir "siete votos" de Junts que Pedro Sánchez necesita para ser investido presidente y ahora la discusión radica en qué personas puedan beneficiarse de esa norma. "Y siempre habrá más, porque ante la debilidad de Pedro Sánchez, lo que hacen estos partidos independentistas es aprovecharla", ha afirmado.