CyL, Baleares, C-LM, Murcia y C.Valenciana, las CCAA que tardaron más de un mes en pagar a sus proveedores

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas (CCAA) - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas registraron un Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 27,58 días en febrero de 2026, lo que supone un descenso de 2,41 días respecto a enero. Por regiones, Castilla y León (63,6), Baleares (38,82); Murcia (35,89); Comunidad Valenciana (34,12) y Castilla-La Mancha (33,47) fueron las cinco comunidades que tardaron más de un mes en pagar a sus proveedores.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda este miércoles, el periodo medio de pago de las regiones se situó por debajo de los 30 días, que es el plazo máximo establecido por la normativa.

Castilla y León fue el territorio que más tardó en pagar a los proveedores, con una media de 63,60 días. También superaron el límite permitido Castilla y León (63,6 días), Baleares (38,82 días); Murcia (35,89 días); Comunidad Valenciana (34,12 días) y Castilla-La Mancha (33,47 días).

En el lado contrario, Madrid fue la que menos demoró los pagos, con un PMP de 15,40 días, seguida de Andalucía, con 16,54 días, y Cantabria y Canarias, ambas con 17,54 días, mientras que el resto de comunidades autónomas se situaron por debajo del máximo de los 30 días.

Por su parte, la ratio de operaciones pagadas se estableció en 24,53 días, y la de operaciones pendientes en 32,13 días.

Por otro lado, el PMP de la Administración central alcanzó los 23,55 días, lo que supone una bajada de 2,56 días en relación con el mes de enero.

Las Entidades Locales en el modelo de cesión tienen un plazo de pago a proveedores de 31,19 días en el mes de febrero, lo que supone 0,07 días menos que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 10,5 días en febrero, 5,21 días en relación con el mes anterior.