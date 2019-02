Rechazo de los Presupuestos | Directo: Sánchez anunciará si adelanta elecciones tras el Consejo de Ministros del viernes

Narbona avisa a los independentistas que si insisten en no apoyar los PGE "hay poco que hablar con ellos"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha avisado este martes a los independentistas de que el Gobierno no cambiará su opinión sobre el diálogo en Cataluña y no entrará a debatir la autodeterminación, por lo que ha subrayado que si insisten en no apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 "hay poco que hablar con ellos".En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Narbona ha asegurado que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha sido "claro" sobre que no va a debatir sobre la autodeterminación. "No va a haber ningún cambio del Gobierno, se ha desarrollado el dialogo buscando una solución en el marco de la Constitución, pero si insisten en que no quieren ni tan siquiera apoyar los Presupuestos hay poco que hablar con ellos", ha dicho sobre las fuerzas independentistas. LEER MÁS.