Rufián (ERC) presume de obligar al Gobierno de Sánchez a sacar de la cárcel a los condenados por el procés

López (PSOE) defiende la normalización de Cataluña y Gamarra (PP) pregunta qué peajes pagará Sánchez para ser apoyado por ERC y Bildu



MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC por Barcelona para las elecciones del 23J, Gabriel Rufián, ha presumido este jueves de haber conseguido que el Gobierno de Pedro Sánchez indultara a los nueve condenados por el proceso separatista en Cataluña, pese a que ellos se negaban en un primer momento, según ha dicho.

Lo ha afirmado este jueves en el debate electoral entre los siete portavoces parlamentarios organizado por RTVE, en el bloque sobre política territorial. "Hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo que nueve personas salgan de la cárcel", ha señalado. "Se les obligó a hacer, porque ustedes, si no, hubieran gobernado con un tal Albert Rivera", ha añadido, en referencia al antiguo líder de Ciudadanos.

Ante esto, la 'número dos' del PP, Cuca Gamarra, ha agradecido la "sinceridad" al portavoz de ERC por aclarar, entre otras cosas, "el precio" que pidieron al Gobierno de Sánchez para apoyarle en la investidura, exigiendo conocer si subirán este peaje ante un hipotético aval para un Ejecutivo de Sánchez y Yolanda Díaz, algo que también ha planteado al representante de EH Bildu en el debate, Oskar Matute.

PRECIO PROXIMA LEGISLATURA

Asimismo, Gamarra ha preguntado a López hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en una segunda etapa de un gobierno Frankenstein". El portavoz socialista le ha respondido echando en cara al PP que "sus socios" de Vox plantean "cargarse las comunidades autónomas".

"Enfrente lo que tenemos es una alianza de extrema derecha que busca volver a una situación de conflicto permanente, fragmentar a la sociedad catalana, poner a unos contra otros", ha lamentado. "Eso es de malos políticos, de no entender a este país", ha valorado.

El portavoz del PSOE en el Congreso ha esgrimido que el Gobierno recibió una situación "sin precedentes" en Cataluña tras el "referéndum ilegal" y la declaración unilateral de independencia, pero ha conseguido devolver la "tranquilidad". "Esto la sociedad catalana lo valora", ha añadido, como prueba el hecho de que el PSC sea ahora la principal fuerza política.

ERC PIDE AL PSOE QUE ACLARE SI APOYA UN REFERÉNDUM

Ante estas afirmaciones, Rufián le ha replicado que "no es cierto que la situación sea mejor, es diferente", al tiempo que ha aprovechado para pedir al portavoz del PSOE que aclare si aceptará la celebración de un referéndum.

"Nosotros proponemos algo tan radical y novedoso como es votar", ha afirmado, planteando que "si alguien tiene una propuesta diferente que la diga". Patxi López le ha respondido asegurando que los socialistas seguirán "usando la política y el diálogo para buscar soluciones compartidas".

Ante la insistencia de el dirigente de ERC, que le ha preguntado repetidamente por la solución que plantea el PSOE, ha señalado que dicha solución seguramente no será la que quiere el independentismo catalán pero tampoco los socialistas.

"El objetivo de los socialistas no es que nos vayamos convirtiendo en islas sino construir un continente entre todos", ha rematado. "Me suena a palabras vacías, lugares comunes", ha lamentado Rufián. "Nosotros decimos votar, tan peligroso como eso. Nosotros no vamos a desaparecer ustedes tampoco", ha añadido.

El portavoz de ERC también se ha interesado por conocer si Sumar respaldará la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, a lo que la representante de esta formación, Aina Vidal, se ha limitado a señalar que ellos apuestan por "diálogo, pacto y acuerdo".

VOX ADVIERTE QUE CATALUÑA NO SERÁ INDEPENDIENTE

Quien sí ha replicado a Rufián ha sido el portavoz del Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. "Lo que ustedes quieren, que es la independencia, no la van a tener", le ha dicho al dirigente catalán. "Cuanto antes lo sepa, mejor", ha asegurado.

Según el portavoz de Vox, "en Cataluña hay más gente que está preocupada hoy por la república islámica que por la república independiente de Cataluña".

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha admitido que "el Estado se enfrenta a dos patatas calientes", la de Cataluña y la del País Vasco. "Esto hay que resolverlo políticamente, no con el Código Penal", ha defendido, asegurando que su partido está "decepcionado" con el PSOE.

En el pacto de investidura, ha dicho, se comprometieron a "explorar vías para hacer un encaje" a los sentimientos independentistas pero esto no ha ocurrido. Desde el PNV, ha dicho, están "dipuestos al diálogo y buscar caminos de encuentro". "Nuestra propuesta clara es el reconocimiento nacional, bilateralidad y un árbitro neutral porque el Tribunal Constitucional no lo es", ha subrayado Esteban.

A su vez, Matute ha replicado a Gamarra, que ha sostenido que los 47 millones de españoles son "libres e iguales", que si este fuera el caso se daría a los vascos la opción de marcharse.

El portavoz de EH Bildu ha puesto como ejemplo a Reino Unido, donde se permitió un referéndum de independencia en Escocia y el resultado fue negativo. "Nosotros estamos dispuestos a perder si es necesario para homologar un mecanismo democrático que permita que nuestro pueblo pueda ir hacia donde quiera ir", ha aseverado.