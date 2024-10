La defensa de Ana Duato sostiene que se le acusa "artificialmente" en 'Nummaria' y que es "un elemento decorativo"

Pide la libre absolución y lamenta que está en la causa por dar "color" al procedimiento

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa de la actriz Ana Duato ha señalado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el 'caso Nummaria' que ella consta como acusada porque es "un elemento decorativo en el proceso" que ha sido traída al mismo por la Fiscalía y la Abogacía del Estado "artificialmente" y se le ha hecho "pasar las de Caín".

Así se ha pronunciado en su informe final Enrique Molina, abogado de la actriz, que ha advertido al tribunal de que, cuando se piden 16 años de cárcel para una persona --el caso de Duato--, han de tener en cuenta si la acusación es seria o se basa en "frivolidades, chistes o chascarrillos".

"Entendemos que no hubo argumentos en su día para sostener la acusación, que Ana Duato es un elemento decorativo en este proceso, que se le ha traído artificialmente y se le ha hecho pasar las de Caín", ha añadido, para apuntar que, de hecho, la actriz no puede ejercer la última palabra en la vista oral "porque no puede salir de su casa" dado que tiene una decena de periodistas en la puerta.

En su alegato, el abogado ha desgranado los cinco ejercicios del IRPF por los que la Fiscalía le imputa hasta cinco delitos fiscales, y ha pedido la libre absolución, manteniendo que en ningún momento hubo ocultación ni simulación en las mismas.

Además, ha subrayado que cuando en un proceso como éste existen dudas sobre si la vía es la contenciosa-administrativa o la penal, "optar por esta segunda tiene una finalidad, y es dotar de color a una causa que hubiera pasado absolutamente desapercibida".

LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y 2012

Cabe recordar que para Duato, el fiscal Tomás Herranz interesa finalmente 16 años de cárcel por cinco delitos fiscales de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015, después de retirar la acusación por los ejercicios 2016 y 2017; mientras que la Abogacía del Estado le acusa de dos delitos fiscales (8 años y medio de prisión).

Molina ha arrancado su informe tratando de desmontar la existencia de delito en los ejercicios 2010, 2011 y 2012 apuntado que en el caso de la actriz no hubo ni simulación ni ocultación al usar una agrupación europea de interés económico (AEIE) --lo que la acusación tilda de sociedad pantalla-- y ha incidido en que en todo caso se trataba de una operación vinculada.

Ha apuntado que el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) en 2019 ya ordenó la devolución de 1,2 millones de euros a la actriz --abonados por la primera inspección que abrió Hacienda por esos años-- y ha añadido que no ha debate en que los ejercicios fiscales de esos tres años "contienen por completo reflejados todos los rendimientos económicos de la señora Duato (...) bien como rentas del trabajo, bien como rentas del capital mobiliario y renta vitalicia".

Además, ha apuntado que Hacienda tuvo desde el inicio constancia de la existencia de esa AEIE vinculada a Duato, y por lo tanto ha considerado que no hubo ocultación y por tanto tampoco el dolo necesario. Ha sumado, al hilo, que la rectificación de facturas es algo habitual y que no presupone que exista falsedad en las mismas.

Así, ha considerado que el procedimiento tributario seguía hasta un momento dado por el cauce administrativo, pero que de pronto existe un giro en febrero de 2016 en el que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria hace un informe diciendo que Duato "pasaba a ser una delincuente susceptible de ser sometida al proceso". "¿Lo novedoso?", se ha preguntado Molina, para responderse que la respuesta de la ONIF fue que "lo novedoso es la aparición del despacho Nummaria".

LA JURISPRUDENCIA DE MARCHENA

En su exposición, Molina ha tirado también de jurisprudencia del Supremo --una sentencia del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena-- para subrayar que "entre la simple omisión de la declaración tributaria y la creación de un entramado societario para ocultar rentas (...) existen situaciones intermedias que no deberían hacernos perder la referencia de que se exige una conducta defraudatoria".

Ha abundado en que Marchena recalca que deben considerarse atípicas "aquellas acciones ajenas a cualquier propósito de ocultación de rentas". "Es decir, cuando las rentas están afloradas en la declaración, sea como renta del trabajo, sea como renta de capital mobiliario, lo que está en juego no es la acreditación de una voluntad defraudatoria, sino una controversia jurídica entre la Inspección de Hacienda y el contribuyente, que entiende que el marco normativo vigente le permite una liquidación tributaria más beneficiosa", ha apuntado.

Tras esto, Molina ha sostenido que Duato ha sufrido en el procedimiento una indefensión dado que se han añadido a la causa hechos nuevos que no se han formalizado por el cauce debido que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Ha explicado que se ha producido una ampliación de la acusación por los años 2014 y 2015 que no se ha sometido a trámite de instrucción ni a la declración de la acusada

Por su parte, la defensa del productor televisivo Miguel Bernardeau ha señalado que está en la causa por ser el marido de Duato y ha puesto el foco en que llama la atención que le pidan más años de prisión que a ella cuando se refieren a él por ser un cooperador necesario. Además, ha cargado contra el fiscal al que ha acusado de mantener criterios falsos ya que tributó y se da una falta de acreditación de comisión de delito.

VISTO PARA SENTENCIA

Tras los informes de las defensas, ha llegado el momento de la última palabra de los acusados, pero sólo dos han hecho uso de ella. Una de ellas, Blanca Dolz, empleada del despacho que está en el centro de la causa, ha subrayado que ella sólo era una trabajadora y que no supo nunca lo que hicieron o dejaron de hacer los jefes del buefete.

Entre sollozos, ha lamentado verse envuelta "en este embrollo" y puesto su confianza en el criterio del tribunal a la hora de discernir "quiénes daban las órdenes y quiénes no tenían nada que ver".

El tribunal ha dejado visto para sentencia el juicio. Cabe recordar que en esta vista oral se ha juzgado a una treintena de personas por presuntamente haber evadido impuestos a través del despacho de abogados Nummaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.

Entre esas personas que habrían usado ese despacho se encontraban tanto Ana Duato como el actor Imanol Arias, quien antes del arranque del juicio llegó a una conformidad con Fiscalía por el que reconocía cinco delitos fiscales y aceptaba la pena de 2 años y 2 meses de cárcel.