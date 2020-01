La defensa de Bernad pedirá mañana que se anule el procedimiento contra Ausbanc y Manos Limpias

Publicado 28/01/2020 19:04:31 CET

Luis Pineda, fundador de Ausbanc, y Miguel Bernard, abogado y ex político ultraderechista español.

Considera que tuvo su origen en una denuncia anónima elaborada por Villarejo: "Proviene de un diseño de las cloacas del Estado"

La defensa del secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, presentará este miércoles en las cuestiones previas del juicio oral que arranca este miércoles en la Audiencia Nacional varias causas de nulidad absoluta porque entienden que la causa deviene de un delito de cohecho y que se produjeron escuchas ilegales por parte de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

Para Bernad, a quien la Fiscalía pide 24 años y 10 meses de cárcel por delitos de organización criminal y extorsión, existió un delito de cohecho en el momento en el que el expresidente del BBVA Francisco González "contrató a Villarejo" --comisario retirado y en prisión preventiva-- a través de Julio Corrochano (ex jefe de seguridad del BBVA) para "indagar y perseguir" a Ausbanc y posteriormente a Manos Limpias.

"El procedimiento está claro que proviene de un diseño de las cloacas del Estado, porque se inicia el procedimiento con una denuncia anónima elaborada por el comisario José Manuel Villarejo", ha incidido el propio Bernad en declaraciones a los medios, para luego sumar a esto que también se produjeron "escuchas ilegales de un miembro de la Udef" que "elaboró un informe prevaricador".

Además, Bernad ha destacado que el juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, debería haberse abstenido de este cometido dado que "era pública la enemistad" que tiene contra Manos Limpias a raíz del juicio en el Supremo contra Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes y desapariciones del franquismo. "Hay motivos suficientes para declarar la nulidad", señala Bernad.

A todo esto ha sumado que esta causa contra su sindicato y contra su persona se produce, siempre según sus palabras, después de que en una reunión en febrero de 2012 en el Palacio de la Zarzuela, el rey emérito Juan Carlos I, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y el que fuera fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, decidieran "ir contra Manos Limpias para salvar a la infanta Cristina y dejar caer a Iñaki Urdangarin" en el caso Nóos.

"TOTAL Y ABSOLUTA TRANQUILIDAD, SOY INOCENTE"

El secretario general de Manos Limpias ha añadido que afronta el juicio oral con total y absoluta tranquilidad porque cree en su "absoluta inocencia", y lamenta que ya fue condenado "por las famosas penas de telediario". "Se me criminalizó y lapidó vulnerando mi derecho a la presunción de inocencia", ha añadido.

Con todo, ha apostillado que no tiene miedo a defenderse ante las magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, y apunta a esto que no le importa si no estiman estas causas de nulidad o si las posponen para el final del juicio.

El juicio al que fuera presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a la abogada Virginia López Negrete y a otras ocho personas arrancará mañana 29 de enero en la Audiencia Nacional y tendrá 13 sesiones hasta abril, según ha acordado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, encargada de juzgar los hechos.

La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.