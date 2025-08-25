Defensa condecora a militares del Ejército de Tierra por su labor en la dana: "La palabra 'gracias' se queda corta"

Condecoraciones a la Brigada ‘Guadarrama’ XII, en la base Militar ‘El Goloso’, a 25 de agosto de 2025, en Madrid (España) por su participación en las labores de apoyo con motivo de la dana en Valencia. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este lunes la entrega de condecoraciones a parte de la Brigada 'Guadarrama' XII por su labor para paliar los efectos de la dana que arrasó varias localidades de la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, que dejó más de 200 fallecidos e incontables daños materiales. "La palabra 'gracias' se queda corta", les ha trasladado la ministra.

Desde el comienzo de la operación de apoyo a las inundaciones causadas por la dana, la también conocida como BRI XII mantuvo desplegada una unidad con más de 400 efectivos, siendo una de las que mayor aportación hizo al contingente allí desplegado. Hicieron labores de retirada de vehículos, limpieza o atención sanitaria, entre otros cometidos.

En el acto de entrega de condecoraciones, celebrado en la Base de El Goloso y al que ha asistido el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea, Robles ha alabado el compromiso de los militares de la BRI XII. "Son ejemplo de generosidad y humanidad, allí donde se despliegan", ha indicado, haciendo hincapié en que "siempre que hay un militar español, los ciudadanos se sienten seguros y arropados porque son una mano amiga que no pide nada a cambio".

De su lado, el jefe de la Brigada, el general Antonio Bernal, ha resaltado "las caras de alegría" de los soldados cuando partían para Picaña, Catarroja o Alfafar a ayudar. "Todo el personal quería participar, y aunque no pudimos ir todos, a todos nos habría gustado ir", ha asegurado.

UN ORGULLO LLEVAR LA CONDECORACIÓN EN EL PECHO

La sargento primero Ahumada, condecorada, aún se emociona al recordar sus días luchando contra las consecuencias de la dana. "Sentimos desolación al llegar, lo que vimos impactaba mucho", explica en declaraciones a los medios de comunicación tras recibir el reconocimiento.

La sargento primero cree que es una experiencia que a muchos militares "ha marcado un antes y un después", pero resalta el "orgullo" que siente al decir que estuvo desplegada allí. "Después de 20 años en el Ejército, yo lo digo muy orgullosa: que estuve allí, que ayudé y me llena de orgullo haber puesto mi granito de arena", agrega. La condecoración así lo demuestra. "Es un orgullo llevar esto en mi pecho", dice.