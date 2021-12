El Defensor del Pueblo pide cumplir las sentencias y censura la "intimidación a los niños" tras el caso de Canet

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (c), a su llegada a la entrega de los XXIII Premios Derechos Humanos de la Abogacía, en el Círculo de Bellas Artes, a 9 de diciembre de 2021, en Madrid, (España).

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (c), a su llegada a la entrega de los XXIII Premios Derechos Humanos de la Abogacía, en el Círculo de Bellas Artes, a 9 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). - Alberto Ortega - Europa Press

El órgano ya ha recibido una queja y ahora "hay que dar una respuesta" dice Gabilondo, quien defiende educar en la lengua materna

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido que se cumplan las sentencias judiciales en relación con la polémica que gira en torno a la familia de la localidad barcelonesa de Canet de Mar que ha conseguido el aval de los tribunales para que su hijo pudiera cursar un 25% de la enseñanza en castellano. Gabilondo ha censurado también la "intimidación a los niños".

"No debe haber intimidación alguna, señalamiento, acoso, nadie debe ser perseguido por una opción que tiene que ver con la lengua", ha asegurado Gabilondo en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "si alguien considera que se dañan sus derechos, el Defensor atenderá y escuchará sus razones".

Gabilondo ha explicado que ya se ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, por lo que el órgano no tendrá que actuar de oficio, y que ahora "hay que dar una respuesta". Eso sí, ha matizado que "esto no va de qué es lo que opinas", a la par que ha asegurado que "aquí no hay partidismo ni sectarismo, aquí hay ecuanimidad y parcialidad".

Sobre el mensaje que contiene la carta que ha hecho pública la familia de Canet este lunes, el socialista ha querido mostrar su respeto hacia esta y ha señalado que tiene un tono "sereno". "Lo único que puedo hacer desde aquí por ahora es respetarles, mostrarles el afecto y saber que en la medida que lo estimen pues que sepan que el Defensor del Pueblo escuchará sus razones y, en la medida que nos corresponde, responderá a las mismas", ha añadido.

A renglón seguido, Gabilondo ha recordado que el artículo 3 de la Constitución que, en sus palabras, dice que el castellano es la lengua oficial y fija el deber de conocerla y el derecho a usarla.

En este sentido, ha señalado sobre la docencia en castellano que "la experiencia dice que lo mejor es asentarse bien en la lengua materna y, a partir de ahí proceder, a ampliar horizontes, salvo que se sea estrictamente bilingüe". Sin embargo, ha puntualizado que esta es "una apreciación de tipo pedagógica".