El Defensor del Pueblo recurre al Constitucional la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interviene durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de las personas nacionalizadas gracias a la 'ley de nietos' articulada en la Ley de Memoria Democrática.

El organismo ha estimado así las peticiones recibidas de "particulares y entidades", y ha solicitado medidas cautelarísimas al Constitucional así como que se pronuncie sobre las interpretación que hace el Tribunal Supremo sobre "la suspensión del derecho fundamental al voto" de los afectados, según ha explicado en un comunicado difundido este viernes.

El Defensor del Pueblo ha recalcado que la decisión de recurrir la orden del Supremo se ha tomado tras analizar la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del pasado 12 de octubre para que "puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales".

Este recurso se produce a un mes y medio de que se celebren los comicios generales, fechados para el próximo 29 de noviembre. La decisión del Alto tribunal impediría que los nacionalizados gracias a esta normativa pudiesen votar en dichas elecciones.

La llamada 'ley de nietos' es una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad, entre otros supuestos, a españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista por razones políticas y cuyos descendientes perdieron la nacionalidad por causa de dicho exilio.