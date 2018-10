Delegada del Gobierno en Cataluña descarta reuniones con Puigdemont: "El interlocutor es la Generalitat"

Actualizado 25/07/2018 15:01:49 CET



Se reúne con Torrent y le ofrece diálogo y colaboración pese a las "discrepancias"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha descartado este miércoles que el Estado entable un diálogo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y ha alegado que el diálogo sobre la situación de Cataluña debe ser entre los dos gobiernos.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas desde los pasillos del Parlament, tras haberse reunido con el presidente de la institución, Roger Torrent, a quien ha ofrecido diálogo y colaboración pese a las "discrepancias políticas".

Sobre Puigdemont, que este miércoles ha reclamado poder reunirse con representantes del Estado, Cunillera ha reivindicado que ya existe un diálogo entre el Gobierno central y el catalán, y debe seguir en este marco: "Para el Gobierno el interlocutor es el gobierno de la Generalitat".

Cunillera ha puesto el acento en que actualmente el presidente de la Generalitat es Torra y no Puigdemont: "El presidente se llama Quim Torra y es mi presidente y yo quiero que él se sienta mi presidente y que él quiera ser mi presidente".

"El interlocutor de un gobierno es otro gobierno. A mi esto me parece evidente. Cada uno representamos aquello que representamos. Este es el ámbito de actuación", ha concluido la delegada del Gobierno.

Cunillera ha considerado que Puigdemont sí debería colaborar a que entre todos los representantes políticos fueran capaces de crear en Catalunya "un espacio de convivencia y de respeto al que piensa diferente".

COMISIÓN BILATERAL

Ha reivindicado que, fruto del diálogo que ya existe, la semana que viene se reunirá la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que lleva más de siete años sin reunirse: "Como no le vamos a dar valor a esto si en siete años ni se han mirado a la cara", en alusión al anterior Gobierno del PP y al Govern.

"Hemos avanzado mucho y más que nos queda", ha continuado la delegada, que ha insistido en que el Gobierno central nunca avalará el derecho de autodeterminación que solicita la Generalitat, pero que esto no es obstáculo para hablar de otros muchos temas.

Cunillera ha explicado que no es ninguna sorpresa que Puigdemont, Torra y Torrent reclamen el derecho de autodeterminación, pero ha pedido que esto no condicione el diálogo: "Esto no tiene que impedir que podamos colaborar con otros temas y podamos continuar colaborando".

A Torrent le ha transmitido la plena "disposición" suya y de toda la Delegación a colaborar y le ha pedido que le invite a los debates del Parlament que le puedan interesar, una petición a la que el presidente ha accedido.

EL PDECAT Y RTVE

A preguntas de los periodistas, ha confiado en que el PDeCAT dará sus votos en el Congreso a favor de los cambios en RTVE para contribuir "a la pluralidad informativa, la profundización de la democracia y el derecho de la ciudadanía a una información veraz".

Además, ha destacado que, pese a las diferencias evidentes, las relaciones históricas en el Congreso entre el socialismo y el partido antecesor del PDeCAT, CiU, han sido muy buenas: "Hemos sido capaces de construir mucho".