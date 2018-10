Delegado Gobierno Euskadi cree posible que este verano haya acercamientos de presos y espera que Casado "deje hacer"

Publicado 30/07/2018 12:59:13 CET

Dice que sería "fantástico" que Otegi y la IA reconocieran sus "40 años de error y horror" para impulsar "un importante" proceso de reinserción

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, cree que es posible que este verano puedan producirse acercamientos de presos de ETA a cárceles de Euskadi y espera que el PP de Pablo Casado, al que mantendrán informado de los movimientos, "deje hacer". Además, ha afirmado que sería "fantástico" que Arnaldo Otegi o la dirección de la Izquierda Abertzale (IA) reconocieran sus "40 años de error y horror" para impulsar "un importante" proceso de reinserción.

En una entrevista concedida a Europa Press, Loza ha señalado que no hay un plan del Ejecutivo del PSOE para acercar a los reclusos de ETA, pero sí "una voluntad de adaptar de manera progresiva la política penitenciaria al nuevo tiempo de desaparición" de la banda.

Tras señalar que podría ser que estos movimientos comenzasen este verano, ha destacado la importancia de mantener la discreción, y ha asegurado que las víctimas serán las primeras en ser informadas. A su juicio, "debe trazarse un camino" en este proceso, que supone "cumplir la Ley", sin tener en cuenta "cuánto puede durar la legislatura", que Pedro Sánchez aspira a agotar.

Además, considera que sería "un error para todos" que el PP hiciera oposición con esta cuestión y mantuviera la misma actitud que cuando gobernó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con manifestaciones en las calles para protestar contra su política antiterrorista.

"Espero y deseo que, por encima de cualquier otra cosa, en cuestiones de este calado, por lo menos, exista una comunicación, que se informe, al nivel que sea, de todo lo que se va a haciendo al PP, y que el PP deje hacer", ha añadido.

En este sentido, ha instado a los populares a pensar en las víctimas porque "sufren muchísimo más cuando, como en 2006, hay enfrentamientos y manifestaciones". Por ello, les ha instado a ponerse de acuerdo, "no ya en una política del final de ETA, sino en la gestión de la convivencia".

Pese a que Casado ya se ha mostrado en contra del acercamiento de presos de la banda, ha asegurado que él no pierde la esperanza de que no obstaculice este proceso y, para ello, hará "todos los esfuerzos posibles". En esta línea, intentará encauzar el diálogo a través de los populares vascos.

REINSERCIÓN

Jesús Loza ha diferenciado entre acercamiento y reinserción, y ha recordado que, para que se produzca una resocialización de los reclusos, "el elemento clave" es la autocrítica o el arrepentimiento, tal como establece la Ley General Penitenciaria.

"Un preso puede estar cumpliendo condena en Algeciras o en Guadalajara, que está más cerca, pero sigue cumpliendo condena", ha explicado, para señalar que otra cosa es la reinserción, que supone un reconocimiento del daño "injusto" causado y del "error y horror que supuso la actividad terrorista".

En este sentido, ha emplazado a los reclusos a que expliciten si tienen voluntad de expresarlo "con nitidez" porque solo ha escuchado que pretenden realizar autocrítica, pero sin "humillaciones". "¿Humillación es reconocer que matar está mal?. Si por humillación entienden que no hay que hacer autocrítica, es imposible", ha advertido.

Por lo tanto, considera "una contradicción" que la izquierda abertzale y el EPPK hayan dado instrucciones a sus presos "para que cumplan la legalidad", pero aseguren que "el arrepentimiento es una línea roja". "O una cosa u otra. Si han dado luz verde para que cumplan el régimen penitenciario para la progresión de grado o permisos, un elemento fundamental es la autocrítica", ha asegurado.

Loza ha afirmado que esto conlleva "un cambio de actitud" del recluso, que sea constatado por las juntas de tratamiento de las prisiones para poder "avanzar", porque "no vale con presentar una carta, una cosa ciclostil". "Uno no se acuesta terrorista y se levanta demócrata de toda la vida. Eso necesita un tiempo, un recorrido", ha reiterado.

En este sentido, espera que sigan produciéndose casos como el de la presa Marta Igarriz, que esta semana obtuvo el segundo grado, y ha recordado que el primer paso para ello es que los reos pidan destino (trabajo dentro de la cárcel), algo que, según ha explicado, hacen "muy pocos".

Asimismo, ha mostrado su disposición a reunirse con el Foro Social, que le ha solicitado una reunión tras mantener contactos con partidos e instituciones, y un encuentro con representantes del EPPK el pasado 21 de julio en la cárcel de Albolote en Granada, en el que le transmitieron su voluntad de "reconocer el daño causado".

LA IZQUIERDA ABERTZALE

Para el delegado del Gobierno, "la manera más rápida" de que se produjera "un importante" proceso de reinserción, sería mediante la autocrítica de la izquierda abertzale. "Ésa es la clave de bóveda, no la actitud del Estado. Es la responsable de que estén ahí y de que no hayan dado esos pasos", ha manifestado.

En esta línea, ha afirmado que la responsabilidad, por lo tanto, no es de las instituciones estatales, que "intentarán humanizar" el proceso, sino de "su mundo, está en su mano". "No son muchos los que están ahora en segundo grado porque dar el paso significa desvincularse de su entorno y eso cuesta. Si hubiera ayuda de la izquierda abertzale, sería más fácil para el conjunto de presos cumplir lo que dice la Ley", ha indicado.

Por ello, espera que haya "una autocrítica real, que sepan reconocer estos 40 años de error, que fueron también de horror", y cree que hay muchas fórmulas" para hacerlo. Jesús Loza ha apuntado que sería "fantástico" que lo hicieran Arnaldo Otegi, "que tiene mucha autoridad en ese mundo", o la dirección de Sortu.

VÍA NANCLARES

Loza ha apuntado, además, que está a punto de darse "carpetazo" a la 'Vía Nanclares', por la que alrededor de una treintena de reclusos de ETA se desvincularon de la banda y reconocieron el daño causado para reinsertarse.

Tras subrayar que esta vía quedó paralizada con el Gobierno de Rajoy, ha manifestado que ahora está a punto de ponérsele punto y final. "Queda solo una persona, que tiene ya el informe favorable de la Junta de Tratamiento de Zaballa, y al que ahora el juez de Vigilancia Penitenciaria puede conceder la semilibertad", ha apuntado.

El delegado del Gobierno ha recordado que Santiago Arrospide Sarasola 'Santi Potros', que saldrá el próximo 5 de agosto de prisión, estuvo a punto de recorrer este camino, junto con otro "número importante" más de reclusos de la banda, pero "no es fácil", y ha considerado que la 'Vía Nanclares' ha provocado la "rehumanización del asesino a través del arrepentimiento y la autocrítica".

"En la 'Vía Nanclares', las víctimas han sido generosísimas a la hora de tender puentes. No se les puede pedir a ellas y al Estado que tiendan puentes si el otro lado no desanda el camino. No pongamos el carro antes que los bueyes; primero los bueyes y, luego, el carro", ha añadido, para mostrarse a favor del "encuentro y la convivencia". "Pero algunos hemos puesto los muertos y otros los victimarios", ha señalado.

HOMENAJES A PRESOS

Jesús Loza ha considerado que los homenajes a presos de ETA "van decreciendo de forma clara" porque "se han dado cuenta de que el Estado sigue siendo firme". Ha recordado su intervención, junto con la del Ayuntamiento de Vitoria, para impedir que en fiestas del barrio de Judimendi se homenajeara a los asesinos del parlamentario del PSE Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez.

"Lo que se pretendía era un ilícito penal", ha indicado, para apuntar que se han "mandado mensajes a todos los niveles" para que se eviten este tipo de actos de enaltecimiento y ha apuntado que la Delegación del Gobierno seguirá actuando para impedirlos. "La izquierda abertzale es consciente de que esto no ayuda y tiene que hacer pedagogía en su mundo", ha concluido.