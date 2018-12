Delgado critica al PP por querer aliarse en Andalucía con un partido "xenófobo" y "racista" para echar al PSOE

Publicado 18/12/2018 18:47:47 CET

Los 'populares' pide en el Senado que no ponga la etiqueta de "anticonstitucional" a los partidos que no son de "izquierdas"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha reprochado este martes al PP en el Senado que no le avergüence intentar aliarse con VOX que, según ha dicho, defiende ideas "xenófobas", "racistas" y "asociales" con el objetivo de "alcanzar el poder" y echar al PSOE del gobierno andaluz.

Así ha contestado a la pregunta formulada por la senadora del PP Esther Muñoz en la sesión de control sobre cuáles son los "criterios" para considerar a un partido "anticonstitucional", ya que, según ha argumentado, distintos dirigentes del PSOE han calificado a los 'populares' con este término. Delgado lo hizo con VOX en un desayuno informativo tras conocerse la irrupción de esta formación política en el parlamento de Andalucía tras las elecciones del pasado 2 de diciembre.

Tras escuchar la intervención de la senadora, que ha asegurado que los partidos que no cumplen con la Constitución son aquellos que apoyaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la moción de censura, Delgado ha instado a los 'populares' a reflexionar sobre los "socios" a escoger en Andalucía para "echar" al PSOE de Susana Díaz y poder gobernar aunque no sea la "lista más votada".

"COMPAÑEROS DE VIAJE"

"Son muy libres de elegir a sus compañeros de viaje, pero estaría muy preocupada con el mensaje que están mandando", ha afirmado en alusión a VOX, pero sin mencionarles. Así, la ministra ha reiterado que los ideales que persiguen son "xenófobos", "racistas", "antieuropeístas" y "asociales".

Por ello, ha lamentado que al PP no le de "vergüenza alguna asociarse" con aquellos que consideran a "las mujeres como ciudadanas de segunda clase". "Están dispuestos a echarse en manos de imitadores" de otros líderes ultraderechistas como Marie Le Pen, Donald Trump, Viktor Orbán o Matteo Salvini, ha añadido.

Con todo ello, la ministra ha aprovechado para afirmar que los 'populares' "están dispuestos a seguir inflamando las cuestiones territoriales rompiendo la unidad y la cohesión territorial y sobre todo la cohesión social y la convivencia de este país" con el fin de "alcanzar el poder".

LEY DE PARTIDOS

No obstante, la senadora del PP ha pedido a la ministra que "deje de etiquetar y señalar a los que no somos de izquierdas como anticonstitucionalistas porque no les cree nadie". En esta línea, Muñoz ha hecho una lectura de la ley de partidos --aprobada conjuntamente por el PP y el PSOE--, para recordar cuáles son los criterios establecidos para ilegalizar un partido.

Así ha asegurado que las formaciones "anticonstitucionalistas" son sus socios de la moción de censura EH-Bildu, así como ERC y PDeCAT dada a la defensa de la "vía eslovena" defendida por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para alcanzar la independencia de Cataluña o por "saltar la Constitución para romper nuestro país".

Ha agregado que otro de los que votó a favor para que Pedro Sánchez relevase en La Moncloa a Mariano Rajoy es Podemos que, según ha dicho, "rodea las instituciones o sale a la calle cuando no le gustan los resultados electorales".

EL PP COMPARA AL PSOE CON UNA "CHAQUETA REVERSIBLE"

Además, Muñoz ha comparado al partido de Pedro Sánchez con una "chaqueta reversible" porque, a su juicio, es "experto" en "decir una cosa y hacer la contraria" para "blanquear lo que sirve para sus propósitos políticos".

En "materia antiterrorista" anteriores gobiernos socialistas "crearon el GAL pero también el 'Faisán'" y en el "desafío secesionista dicen que hay rebelión pero que luego no la hay", ha criticado la senadora.