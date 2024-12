La derogación de la ley de memoria democrática de Baleares, a debate y votación este martes en el Parlament

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dictamen de la proposición de ley de derogación de la ley de memoria y reconocimiento democrático de Baleares se debatirá y votará este martes, 10 de diciembre, en el pleno del Parlament.

La proposición de ley fue registrada el 10 de abril en la Cámara por Vox, que para justificar la derogación de la norma, sostiene que la ley de 2018 "no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos".

A pesar de que, el pasado viernes, durante el acto por el Día de la Constitución, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien este lunes no ha comparecido en las habituales ruedas de prensa previas al pleno, señaló que "en principio" se mantenía el voto favorable a la derogación, cuestión contenida en los acuerdos de investidura pero no en el programa electoral del PP, los 'populares' no confirman ahora si finalmente apoyarán la derogación de la ley de memoria democrática impulsada por parte de Vox.

Fuentes de la formación han indicado este lunes a Europa Press que el sentido del voto 'popular' a la proposición de derogación se decidirá en función de lo que pase en las próximas horas, en relación al bloqueo en las negociaciones con los de Santiago Abascal para aprobar los Presupuestos autonómicos y la crisis abierta entre los socios de investidura por la aprobación por error de un paquete de enmiendas en el decreto de simplificación administrativa.

Ante la incógnita de qué votarán finalmente los 'populares', la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha dejado claro que "si votan que no a derogar la norma, como hicieron en Castilla y León, serán los del PP quienes tendrán que explicarlo", porque "Vox será fiel a su ideario, a su proyecto y a sus votantes", ha añadido.

De hecho, ante la circunstancia de que varios alcaldes del PP hayan planteado a la presidenta del Govern y líder de la formación en las Islas la posibilidad de que convoque elecciones anticipadas tras la crisis abierta con Vox, Cañadas ha asegurado que están "dispuestos a ir elecciones, no hay ningún problema" porque "no tienen miedo a nada ni a nadie" y "están preparados para una posible campaña".

No obstante, en relación a las negociaciones de los presupuestos, Vox se ha mostrado abierto a "sentarse" cuando el PP quiera "para dialogar y luchar por los intereses, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos", pese a considerar Cañadas, que al PP "parece que la OCB y los lobbies catalanistas le dictan la agenda".

Quienes se oponen claramente a la propuesta de derogación de la ley de memoria democrática son los partidos de la izquierda, es decir, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos.

En este sentido, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado que si este martes en el Parlament no se deroga la ley de memoria, se "abriría un escenario que facilitaría el diálogo entre la izquierda y el Govern".

De hecho, el portavoz ecosoberanista ha reconocido que su grupo político ha mantenido contactos con el PP aunque ha rechazado hablar de "líneas de negociación abiertas" entre ambos partidos porque "esto requiere de una calma, de un sentarse y escucharse mutuamente, que no se ha producido", y, en este contexto, se ha mostrado dispuesto a facilitar la gobernabilidad de los 'populares' "si rompen definitivamente con Vox por principios y no por oportunismo".

Por su parte, el PSIB-PSOE ha negado haber mantenido contactos con el PP, al que ve en una situación de "debilidad e inestabilidad" y con "una soledad evidente", debido a que la presidenta del Govern "es incapaz de hacer una propuesta clara para salir de la maraña en la que se ha metido, más allá de una huida hacia delante y un atrincheramiento detrás su partido, amenazando con un adelanto electoral como única solución a unos problemas que ella ha creado".

Así lo ha expresado el portavoz parlamentario adjunto del PSIB, en una rueda de prensa junto a la diputada socialista y vicepresidenta segunda del Parlament, Mercedes Garrido, quien ha denunciado que "si nada cambia" y la ley de memoria se deroga, "el PP romperá todos los consensos sociales sin que esté claro a cambio de que".

Garrido ha emplazado por tanto al PP a no permitir que se derogue la ley de memoria y a no mantener "ni un día más" al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en su puesto, para demostrar que el PP ha recuperado "la centralidad" y se vuelve "a preocupar por los problemas de la ciudadanía de las islas y no únicamente por Vox".

En este marco, la Plataforma per la Memoria Democràtica ha convocado una manifestación este martes, a las 12.00 horas, delante del Parlament para decir "no" a la derogación de la ley de memoria de Baleares y defender "la memoria, la justicia y la reparación" frente a "las políticas involucionistas de PP y Vox".

OTRAS CUESTIONES

Además del debate y votación del dictamen de la proposición de ley de derogación de la ley de memoria y reconocimiento democrático de Baleares, el pleno de este martes, que comenzará con la sesión de control al Govern, a las 09.30 horas, abordará otros temas como el nuevo registro de viajeros, la legalización de edificaciones en zonas inundables, los presupuestos de 2025 y la situación política actual.

El pleno de este martes incluirá asimismo una interpelación del PSIB-PSOE al Govern balear, relativa a política general en materia de sociedad digital, y una moción, también de los socialistas, sobre política general en materia de emergencias.

También, una proposición no de ley (PNL), presentada por los grupos socialista, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, relativa a la reforma integral del CEIP Es Putxet.

Y, el debate y votación sobre la convalidación o derogación del Decreto Ley 4/2024, de 22 de noviembre, de modificación del Decreto Ley 2/2023, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de servicio público discrecional del transporte de personas viajeros y en otras materias vinculadas a sectores económicos.