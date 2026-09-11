Detenido un vecino de Ceuta acusado de prender fuego a un vehículo

Dispositivo por el incendio de un coche en Ceuta - SAMUEL DUEÑAS

CEUTA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ceuta ha detenido esta madrugada a un hombre, vecino de la ciudad, acusado de prender fuego a un vehículo en el Polígono Virgen de África, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional.

Los hechos se produjeron después de que un ciudadano alertara a la Policía Local de que se estaba produciendo un incendio en un vehículo. Una patrulla se desplazó hasta el lugar y encontró allí al hombre cuyas características coincidían con las facilitadas en el aviso.

El detenido, según las mismas fuentes, vestía en ese momento el uniforme de la empresa municipal de limpieza, Servilimpce.

El fuego provocó daños en el vehículo afectado y alcanzó también a otro automóvil que se encontraba estacionado junto a él, que sufrió daños en su parte delantera.

Fuentes policiales han pedido cautela a la hora de atribuir una motivación al suceso, ya que por el momento no se ha determinado si el incendio fue provocado de manera intencionada o si pudo originarse de forma accidental, después de que el hombre arrojara una colilla al suelo.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se inició el fuego y si existe responsabilidad penal por parte del detenido.

MADRUGADA CON VARIOS INCENDIOS

El incendio del Polígono Virgen de África se produjo en el marco de una madrugada especialmente complicada para los servicios de emergencia de Ceuta, con numerosos fuegos registrados en distintos puntos de la ciudad.

Uno de ellos tuvo lugar en el exterior del Polígono del Tarajal y afectó a varias tiendas utilizadas por migrantes. Según las primeras informaciones policiales, este incendio tendría un origen fortuito, aunque está previsto que se realice la correspondiente investigación para determinar las circunstancias del suceso. También se registró otro incendio en la zona de Díaz Flor que provocó daños en tres vehículos.

En total, según la información facilitada por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), durante la madrugada fueron quemados 42 asentamientos de migrantes, ocho vehículos y cuatro contenedores en distintos puntos de Ceuta.

La sucesión de incendios se produjo además después de otra madrugada en la que también se registraron fuegos en la ciudad. En concreto, la Policía Local intervino en incendios de contenedores en la calle Antioco, en pleno centro de Ceuta.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias y el origen de los distintos incendios registrados durante estas dos últimas madrugadas, sin que por el momento se haya establecido una relación entre todos ellos.