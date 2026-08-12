Diana Morant pide dar seguridad a los migrantes, sobre todo a los menores: "No huyen por placer"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Diana Morant, considera que el hecho de los migrantes arriesguen su vida para entrar en España "dice mucho" de nuestro país y ha abogado por "darles seguridad", sobre todo a los menores, porque son personas que "no huyen por placer" de sus lugares de origen.

Así lo ha dicho en una entrevista a 'Radio Nacional' un día después de que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, hiciera desde Ceuta un llamamiento a los migrantes que esperan para cruzar a las ciudades autónomas para que desistan de arriesgar sus vidas, prometiendo que todos los que lo hagan "serán devueltos".

La ministra ha mostrado su preocupación por la crisis migratoria que arrancó el pasado 30 de julio cuando entraron en Ceuta unos 72.000 inmigrantes. "Yo lo primero que veo en una crisis migratoria, sea cual sea, es a seres humanos que están buscando una vida mejor porque seguramente huyen del hambre, de la guerra y de dictaduras", ha explicado.

Para Morant, se trata de "personas arriesgando su vida para poder tener una oportunidad de vida" y que "vengan a España" dice mucho de nuestro país. A su juicio, esto significa que "en España se sienten seguros" y es precisamente lo que tiene que "procurar España: darles seguridad, sobre todo a los niños".

En este punto, se ha referido a las declaraciones del secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, quien animó a "cazar uno por uno" a los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta. "Me parece que eso debería ser motivo de inhabilitación política. Se caza animales, no se caza personas", ha aseverado.

LA ARMADA ¿PARA QUÉ?

Y también ha sacado a colación la propuesta lanzada en julio de 2024 por el secretario general del PP, Miguel Tellado, de desplegar a la Armada para bloquear la llegada de personas migrantes a Canarias. "Tellado ya apuntó que deberíamos enviar a la Armada ¿A la Armada para qué? ¿A qué?", se ha preguntado Morant este miércoles.

En otro momento de la entrevista se le ha preguntado sobre la polémica generada hace una semana a raíz de unas declaraciones suyas en las que deslizó que las coaliciones entre PP y Vox se parecían cada vez más a "gobiernos criminales como el de Hitler".

A la pregunta de si "se pasó de frenada o la malinterpretaron", la también secretaria general del PSPV, admitido que pudieron pasar las dos cosas: "Igual un poco de cada", ha reconocido antes de recordar que lo que le preguntaron fue si el odio empieza en las calles o empieza en la política y luego es la calle la que lo asume.

"Y yo creo que el odio lo empieza la política y lo asume la calle (...) y aquí hay muchos odiadores en política, con grandes altavoces, que hablan de cazar a personas y de prioridad nacional, que son racistas y son xenófobos. Y el fascismo empezó así. El fascismo de Hitler empezó así", ha argumentado.

NO DIGO QUE FEIJÓO SEA HITLER, DIGO QUE HITLER EMPEZÓ ASÍ

"Yo no estoy diciendo que Feijóo sea Hitler, no estoy diciendo que las situaciones sean iguales, lo que estoy diciendo es que otros gobiernos fascistas empezaron así, que Mussolini, Franco, Hitler empezaron así", ha abundado, Morant antes de pedir "más responsabilidad a los políticos que están generando odio en las calles y que están generando discursos y políticas racistas xenófobas e inhumanas".

Al hablar de la situación en Ceuta, la ministra ha puesto en valor el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que también han "auxiliado personas" y "salvado muchas vidas". "En una crisis humanitaria, lo primero es salvaguardar vidas y, desde luego, hacer frente a las consecuencias y trabajar, sobre todo también en origen, para que la gente pueda vivir en su tierra, porque seguramente no huyen por placer, huyen por necesidad", ha destacado.

A su juicio, estos son "temas muy complejos" que hay que alejar del "populismo de la extrema derecha y de la insolidaridad" y por eso el presidente Pedro Sánchez ha "apelado a Europa" agradeciendo la "enorme solidaridad de la mayoría de países" y llamando a combatir "la insolidaridad de otros países".

En este contexto, ha mostrado su preocupación por el comunicado que, en pleno choque con Italia por la suspensión del espacio Schengen lanzaron el pasado lunes la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y su homóloga danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, rechazando "la inmigración descontrolada" y pidiendo centros de repatriación en terceros países.

"Me preocupa mucho. Porque al final todos somos inmigrantes en algún momento de nuestra vida", ha dicho Morant quien, en todo caso, ha admitido que en Ceuta se ha producido una "situación muy complicada" y que, aunque "la grandísima mayoría ya ha vuelto a Marruecos", hay que ver "por qué huyeron" y "por qué volvieron".

Al mencionársele las palabras de Albares de este martes, ha señalado que ella es "la ministra de Ciencia" y que para ella "la voz en política Exterior y en diplomacia internacional de este país es Pedro Sánchez", que ha sido "muy claro" hablando de "un ataque a la integridad" del país y haciendo una "defensa a ultranza de Ceuta y de Melilla" y de la búsqueda de soluciones "diplomáticas en colaboración con terceros países" y también con Marruecos para que "estas cosas no vuelvan a pasar".