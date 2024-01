Díaz exige al PP que deje de "violentar" la Constitución y renueve el CGPJ tras convocar Bruselas a Bolaños y Pons

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha exigido al PP que deje de "violentar la Constitución" y respete las instituciones accediendo a renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial,

Así lo ha trasladado durante una visita a Fitur 2023 después de que el comisario de Justicia, Didier Reynders, haya aceptado este viernes participar en un "diálogo estructurado" para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces y ha citado para ello el próximo miércoles en Bruselas a una primera reunión al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

Cuestionada sobre qué espera de ese encuentro, Diaz ha exigido que los populares cumplan la Constitución y urge al relevo de los vocales del CGPJ. Así, ha reprendido a la formación que lidera Alberto Núñez Feijñoo que no puede considerarse constitucionalista y bloquear la renovación de ese organismo.

Díaz incluso ha destacado que no sería necesaria una mediación para respetar al Congreso y Senado si el PP no tuviera esa actitud, dado que da igual si se encuentra en la oposición puesto que su obligación respetar las instituciones. Y ha insistido en que renovar el CGPJ no es una "entelequia", pues de este órgano depende multitud de nombramientos y al final la ciudadanía se ve afectada.

Mientras, el diputado de Sumar y futuro portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha señalado que es "terrible" tener que llegar a extremos como recurrir a la mediación de la UE ante el "secuestro" del CGPJ por parte del PP.

En declaraciones a 'La Sexcta', recogidas por Europa Press, ha tildado de "peligroso" que el respeto del PP a las instituciones depende de si está o no en el Gobierno, e insta a los populares a cumplir "las reglas del juego" democrático.