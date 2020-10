Díaz pide no convertir el estado de alarma en un "mercado persa" y recuerda que Sánchez "no ha dejado de comparecer"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este martes no convertir los meses de duración del estado de alarma en un "mercado persa" y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como el resto de miembros del Gobierno, "no han dejado de comparecer jamás" en el Congreso. "No hay presidente de nuestro entorno que comparezca tanto", ha dicho.

En una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, Díaz ha insistido en que la duración de seis meses del estado de alarma es una decisión "pautada por los especialistas" y ha señalado que "no hay criterio científico" para aplicarlo durante dos meses, como pide el PP, o uno, como demandan desde Ciudadanos. No obstante, ha asegurado que las restricciones se ajustarán según cómo "evoluciona la pandemia" en cada Comunidad Autónoma.

En este sentido, la ministra ha reivindicado el "proceso de gobernanza" durante la crisis sanitaria entre el Ejecutivo central y las autonomías, un hecho "histórico" que, a su juicio, se debe "poner en valor. Díaz ha reclamado no volver al debate de "recentralización" de 1978 y consolidar el estado de las autonomías.

Preguntada por qué Sánchez no defiende la prórroga del estado de alarma en el Congreso, Díaz ha justificado que "no hay presidente de nuestro entorno que comparezca tanto". "No hemos dejado de comparecer. Es el Gobierno más controlado de la democracia", ha recalcado, para señalar que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo defenderá "con todas las garantías".