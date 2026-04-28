La diputada Tesh Sidi pide respetar el sistema de primarias de Más Madrid ante el choque entre Mónica García y Delgado

La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha reclamado "respeto" por el sistema de primarias aprobado por el partido ante el choque entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y el portavoz adjunto en la asamblea regional, Emilio Delgado, a cuenta precisamente del modelo para elegir la candidatura a las elecciones madrileñas.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa después de que Delgado apelará directamente a la ministra, que ya anunció su intención de repetir como cabeza de lista de Más Madrid a los comicios madrileños, que pudiera votar con normalidad toda la gente que lo venía haciendo en primarias, deslizando implícitamente que fueran tanto militantes como simpatizantes.

Según los reglamentos internos de Más Madrid, los militantes tendrán derecho a voto en todos los procesos de primarias mientras que los simpatizantes tendrán derecho a voto solo en las primarias para los municipios que tengan más de 500.000 habitantes o las asambleas en las que participen más de 50 personas. Esto implica que las autonómicas estarían reservadas para los primeros.

Para tener la condición de militante --según el Reglamento de Participación-- además de inscribirse debe participarse en actividades reconocidas por la organización al menos tres veces en un año.

Durante su comparecencia, Sidi ha defendido que la formación aprobó hace un año las pautas de participación de sus militantes y que fue la Mesa Regional de Más Madrid, el máximo órgano de dirección, el que realizó un largo proceso de debate político, con documentos que incorporaron diversas enmiendas.

Así, ha rememorado que se discutió sobre la forma de definir la militancia, decantándose al final por primar la participación en foros y actos del partido en vez del pago de una cuota económica. "Es muy sencillo ser militante de Más Madrid", ha ahondado.

Por tanto, ha querido mandar un mensaje de "calma" ante este "encontronazo" que hace un "flaco favor" a los procesos progresistas. Y es que la diputada ha enfatizado que la prioridad nacional para las izquierdas tienen que ser el acceso a la vivienda y revalidar el Gobierno progresista.

SUMAR ELUDE ENTRAR EN ESTA POLÉMICA

Mientras, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha evitado entrar en esta polémica y ha señalado que está convencida de que Más Madrid tomará las mejores decisiones encaminadas a desalojar del Gobierno regional a la popular Isabel Díaz Ayuso.

También ha reivindicado en otra rueda de prensa que García es la mejor persona para estar al frente del Ministerio de Sanidad hasta el final de legislatura.