Diputadas del Congreso, sin el PP, escenifican su rechazo al ataque de Vox contra Irene Montero

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diputadas de los grupos parlamentarios en el Congreso, a excepción de PP y Vox, han posado de forma conjunta para mostrar su rechazo al ataque que dirigió la diputada de Vox Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En los instantes previos a la reanudación del Pleno del Congreso, dedicado a la aprobación de los Presupuestos Generales, parlamentarias de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Bildu, Junts, PNV, la CUP, PDeCAT, Más País-Equo y Grupo Mixto se han congregado en el salón de 'pasos perdidos' del Congreso para mostrar una imagen de unidad, en repulsa ante los comentarios vertidos contra Montero.

Fuentes parlamentarias han indicado que otras formaciones que no han aparecido en la foto por no tener diputadas han trasladado expresamente su apoyo, como es el caso del BNG y Compromís. A su vez, han recalcado que se ha invitado al PP a sumarse a esta iniciativa, pero ninguna parlamentaria de los populares ha acudido.

Las diputadas han comparecido unos instantes ante los medios gráficos para plasmar la instantánea, concluyendo su acción de protesta sin hacer declaraciones a los medios.

Durante la jornada se han sucedido las críticas de diversos grupos que han criticado el comportamiento de Carla Toscano, que en el Pleno del miércoles espetó a la ministra de Igualdad que su "único mérito era haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias, fundador de Podemos y su pareja sentimental.

Unidas Podemos sondeó a otros grupos parlamentarios del Congreso para acordar un escrito destinado a censurar la actuación de Vox, pero no hubo suficiente acuerdo para aprobar un texto. No obstante, la polémica no se da por cerrada y se tratará en la próxima Junta de Portavoces de la Cámara para intentar que no se repitan estos episodios.