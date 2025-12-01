Diputado de Sumar reclama a Sánchez que "espabile" y rinda cuentas sobre Ábalos: "Se nos puede acabar la paciencia"

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "espabile" y dé más explicaciones sobre la corrupción, en especial sobre el caso que afecta al exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. "A todos se nos puede acabar la paciencia", le ha avisado.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado por cómo ve la situación del Ejecutivo tras la entrada en prisión preventiva la semana pasada del ahora diputado del Grupo Mixto y de quien fue su asesor en Transportes Koldo García.

Ibáñez ha admitido que la situación es "compleja" y "muy difícil" y que, a su juicio, Sánchez "llega tarde". "Tiene que espabilar, porque se nos puede terminar a todos la paciencia", ha lanzado, antes de quejarse de que tanto la ciudadanía como el socio minoritario del Gobierno se enteran cada día por la prensa que cuestiones que deberían haber explicado el Ejecutivo o el PSOE.

¿QUÉ PASA CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN QUE PROMETIÓ?

En este contexto, ha recordado que tras el ingreso en prisión del también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Sánchez prometió medidas anticorrupción que "no han llegado" como tampoco se ha vuelto a hablar de la creación de una comisión de investigación que anunció el PSOE para que el presidente "explicase por qué había tenido tan buen ojo eligiendo a sus número dos en el partido".

"Si quieren que esto pueda continuar avanzando, aparte de legislar en temas importantes como vivienda, es momento de aportar más información de la que tenemos", ha reclamado el diputado de Compromís que sigue en Sumar.

La comisión mencionada fue registrada en julio por el PSOE, tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, pero su debate en el Pleno del Congreso está pendiente de fecha. Ya hubo una comisión de investigación sobre el 'caso mascarillas' pero se cerró sin citar a los protagonistas de la trama Koldo y sin presentarse conclusiones.

NO SE CREE A ÁBALOS, "DE MOMENTO"

Respecto a las declaraciones contra el Gobierno que está haciendo Ábalos desde su entrada en prisión, Ibáñez ha indicado que uno de los "problemas más gordos" de la democracia española es que, dados los casos de 'lawfare' que ha habido es posible "poner dudas sobre el sistema" como estrategia de defensa. "Es muy grave que haya gente que solamente crea a los jueces cuando van a favor de su partido y no les crea cuando van en contra", ha apuntado.

Además, ha añadido que él, "de momento" no se cree "las versiones" que dando Ábalos. "Pero también tengo que decir que no tengo pruebas de lo contrario y en un sistema de derecho la presunción de inocencia es importante y la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y por tanto iremos viendo las próximas semanas.